شاهد: علاء صادق يحلل المباراة المرتقبة بين مصر والمغرب بالأرقام

يحتضن ملعب "بور جونتي" بالغابون مساء اليوم الأحد، مواجهة عربية بنكهة أفريقية عندما يصطدم المنتخب المصري بنظيره المغربي، حيث يرفع كلا المنتخبين شعار "أكون أو لا أكون".

وبلا شك، فإن كلا المنتخبين لديه الرغبة والطموح في اجتياز عقبة ربع النهائي، والتأهل إلى المربع الذهبي للبطولة المحلية.

وقال الدكتور علاء صادق الكاتب والمحلل الرياضي، إن المباراة متكافئة ولا مكان فيها للحديث عن التاريخ، مشيرا إلى أن المنتخب المغربي صاحب عدد مرات الفوز الأكبر في مرات اللقاء إلا أن المنتخب المصري فاز بكل البطولات الأفريقية التي ألتقى فيها مع المغرب خلال الـ 30 سنة الماضية.

وأكد أن الحاضر هو ما يصنع النتيجة سواء تشكيلة اللاعبين أو أداء جماعي أو مدير فني.

وناقش صادق اللقاء المرتقب من خلال خمس محطات.

فقد تقابل المنتخبان المصري والمغربي في 21 مباراة رسمية، وبكافة البطولات فازت مصر (مرتين)، بينما فاز المغرب في 11 مواجهة وتعادلا 8 مرات.

وضمن الـ21 مباراة، تقابل المنتخبان 5 مرات في بطولة كأس الأمم الأفريقية، فاز خلالها الفراعنة بمباراة واحدة بينما انتصر المغرب في 3 مباريات وتعادل الفريقان بمباراة واحدة.

وفي تصفيات كأس العالم، تقابل المنتخبان 6 مرات تعادلا 3 مرات وفاز المغرب 3 مرات، وفي تصفيات أمم أفريقيا تقابلا 6 مرات، فازت مصر مرة وتعادلا مرتين وفاز المغرب في 3 مواجهات.

أما في بطولة البحر المتوسط، فقد تقابل المنتخبان 3 مرات فاز المغرب مرتين وتعادلا مرة، وتقابلا مرة واحدة في البطولة العربية انتهت بالتعادل.

كما تمكن المنتخب المغربي من تسجيل 32 هدفًا، فيما سجل الفراعنة 13 هدفًا فقط، ويعد حسام حسن أكثر اللاعبين المصريين مشاركة في مباريات أسود الأطلس، برصيد 7 مباريات.