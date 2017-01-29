البث الحي
رياضة

شاهد: بطل في لعبة البلياردو بقطاع غزة يحلم بالمنافسة دوليا

29/1/2017

يسعى لاعب بلياردو شاب موهوب في مدينة غزة للمشاركة في منافسات خارج القطاع المحاصر.
وناجي طلبة (21 عاما) واحد من أفضل لاعبي البلياردو في غزة وقد تعلم ممارسة هذه اللعبة عندما كان عمره ثمانية أعوام فقط.

ونمى طلبة موهبته الطبيعية بإلزام نفسه بتدريب مستمر ومثابرة آتت أُكلها في صورة مهارة يقر بها كل ذي عينين.

وبعد أن أحرز طلبة بطولات البلياردو في غزة ارتقى بطموحه للمشاركة في بطولات دولية لكن الحصار المفروض على قطاع غزة والقيود الكثيرة المفروضة على سفر سكانه للخارج حالت دون أن يتحقق حلمه حتى الآن.

فعلى الرغم من توفر فرصة له بتمثيل فلسطين في بطولات عديدة بالأردن وقطر إلا أن إغلاق معبر رفح (بين غزة ومصر) بينه وبين تحقيق حلمه بالمشاركة في تلك البطولات.

ويعمل ناجي طلبة بدوام كامل في مقهى الأمر الذي يجعل من الصعب عليه ممارسة تمرينات البلياردو لعدة ساعات يوميا بشكل منتظم.

وطلبة معروف في قطاع غزة بموهبته الفريدة حيث فاز ببطولة غزة في البلياردو سبع مرات منها ثلاث مرات متتالية.

وتقول جماعات حقوق الإنسان إن نحو 95 في المئة من سكان غزة وعددهم 1.95 مليون نسمة لا يمكنهم الخروج من القطاع الساحلي المحاصر.

ولا يسع طلبة إلا أن يحلم بيوم تُرفع فيه القيود المفروضة على سفر أهل غزة وبالتالي يتسنى له على الأرجح تحقيق حلمه في أن يصبح بطلا في لعبة البلياردو مشهورا في العالم ويشارك في البطولات كما يحلو له.

المزيد من رياضة

مشجعو فريق إسرائيلي يسيئون للنبي محمد رفضا لبيع النادي للإمارات (فيديو)

مشجعو نادي بيتار القدس (موافع التواصل)

شاهد: انقطاع مفاجئ للكهرباء أثناء مباراة لحظة تنفيذ ركلة جزاء

ساد الظلام الدامس أرجاء الاستاد ولم يعرف ما إذا كانت ركلة الجزاء سددت أم لا (موافع التواصل)

تعرف على أول امرأة تدير مباراة في دوري أبطال أوربا للرجال

أدارت الفرنسية ستيفاني فرابار (وسط) مواجهة ليفربول وتشيلسي في كأس السوبر في اسطنبول العام الماضي (رويترز)

وفد إسرائيلي يزور أبو ظبي لتوقيع اتفاق بيع ناد لأحد أفراد العائلة الحاكمة

الأكثر قراءة

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)

قتلى في حادث دهس غربي ألمانيا (فيديو)

(تويتر)

واشنطن بوست: كيف مكّنت الطائرات المسيرة تركيا من كسب معاركها الخارجية؟

تركيا استخدمت طائراتها المسيرة في ليبيا وشمالي سوريا وناغورني كاراباخ