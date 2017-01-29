شاهد: بطل في لعبة البلياردو بقطاع غزة يحلم بالمنافسة دوليا

يسعى لاعب بلياردو شاب موهوب في مدينة غزة للمشاركة في منافسات خارج القطاع المحاصر.

وناجي طلبة (21 عاما) واحد من أفضل لاعبي البلياردو في غزة وقد تعلم ممارسة هذه اللعبة عندما كان عمره ثمانية أعوام فقط.

ونمى طلبة موهبته الطبيعية بإلزام نفسه بتدريب مستمر ومثابرة آتت أُكلها في صورة مهارة يقر بها كل ذي عينين.

وبعد أن أحرز طلبة بطولات البلياردو في غزة ارتقى بطموحه للمشاركة في بطولات دولية لكن الحصار المفروض على قطاع غزة والقيود الكثيرة المفروضة على سفر سكانه للخارج حالت دون أن يتحقق حلمه حتى الآن.

فعلى الرغم من توفر فرصة له بتمثيل فلسطين في بطولات عديدة بالأردن وقطر إلا أن إغلاق معبر رفح (بين غزة ومصر) بينه وبين تحقيق حلمه بالمشاركة في تلك البطولات.

ويعمل ناجي طلبة بدوام كامل في مقهى الأمر الذي يجعل من الصعب عليه ممارسة تمرينات البلياردو لعدة ساعات يوميا بشكل منتظم.

وطلبة معروف في قطاع غزة بموهبته الفريدة حيث فاز ببطولة غزة في البلياردو سبع مرات منها ثلاث مرات متتالية.

وتقول جماعات حقوق الإنسان إن نحو 95 في المئة من سكان غزة وعددهم 1.95 مليون نسمة لا يمكنهم الخروج من القطاع الساحلي المحاصر.

ولا يسع طلبة إلا أن يحلم بيوم تُرفع فيه القيود المفروضة على سفر أهل غزة وبالتالي يتسنى له على الأرجح تحقيق حلمه في أن يصبح بطلا في لعبة البلياردو مشهورا في العالم ويشارك في البطولات كما يحلو له.