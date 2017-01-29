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شاهد: بايرن يفوز على بريمن بهدفين ويعزز صدارته للدوري الألماني

28/1/2017

تغلب بايرن ميونيخ 2-1 على مضيفه فيردر بريمن في دوري الدرجة الأولى الالماني لكرة القدم السبت ليحقق رقما قياسيا بالانتصار على منافسه للمرة 13 على التوالي ويحافظ على الصدارة بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه.

ولم يقدم بايرن – الذي يواجه ارسنال في ذهاب دور الستة عشر في دوري أبطال أوربا يوم 15 فبراير شباط – أداء جيدا لكنه يتصدر الترتيب برصيد 45 نقطة متقدما بثلاث نقاط على رازن بال شبورت.

وهز الهولندي ارين روبن الشباك بعد 30 دقيقة عقب انطلاقة رائعة من فرانك ريبري في الناحية اليسرى، وضاعف ديفيد الابا تقدم بايرن بتسديدة مثالية من فوق الحائط من ركلة حرة في الزاوية العليا في نهاية الشوط الأول.

وقلص ماكس كروزه الفارق بعد سبع دقائق من استئناف اللعب بعدما راوغ الابا وسدد داخل الشباك وبدا الفريق صاحب الأرض أكثر خطورة لكنه فشل في إدراك التعادل ليبقى في المركز 15.

وقال كارلو أنشيلوتي مدرب بايرن "دائما هناك مشاكل خلال الموسم واليوم كانت الأمور صعبة علينا. لكن الفوز كان مستحقا، لعبنا بشكل جيد لنحو ساعة لكننا واجهنا بعض المشاكل بعد هدف المنافس".

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