برشلونة يسحق ريال سوسييداد 5-2 في كأس إسبانيا

بلغ برشلونة حامل اللقب نصف نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم للموسم السابع على التوالي، بفوزه على ضيفه ريال سوسييداد 5-2 الخميس في إياب ربع النهائي، مكررا فوزها ذهابا خارج أرضه 1-صفر.

وانضم برشلونة في نصف النهائي إلى سلتا فيغو الفائز على ريال مدريد الأربعاء، والافيس واتلتيكو مدريد.

وأجرى مدرب برشلونة لويس انريكي بعض التغييرات على تشكيلته، فدفع بالحارس الهولندي يسبر سيليسن الذي يخوض مباريات الكأس، ولاعب الوسط دنيس سواريز، لكنه عول على الثلاثي الهجومي الاعتيادي المؤلف من الارجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار والاوروغوياني لويس سواريز.

وفي ظل إصابة سيرغيو بوسكيتس، لعب المدافع الارجنتيني خافيير ماسشيرانو في وسط الملعب إلى جانب دنيس سواريز والبرتغالي أندريه غوميش.

وبكر برشلونة في افتتاح التسجيل عن طريق دنيس سورايز بعد كرة خسرها تاشبي برييتو في منتصف الملعب، فانطلق لاعبو المضيف بهجمة خاطفة انهاها دنيس سواريز أرضية إلى يمين الحارس من داخل المنطقة (17).

في الشوط الثاني، أهدر سوسييداد فرصة ثمينة عن طريق المكسيكي كارلوس فيلا وهو منفرد صدها ببراعة سيليسن (54).

ومن الهجمة التالية، حصل برشلونة على ركلة جزاء بعد عرقلة نيمار من اينيغو مارتينيز، نفذها ميسي بحرفنة أرضية في الزاوية اليسرى البعيدة لمواطنه الحارس خيرونيمو رولي (55).

وقلص ريال سوسييداد الفارق عن طريق خوانمي من كرة ساقطة فوق الحارس (62)، لكن لويس سواريز كان له رأي اخر، فمن تمريرة لميسي استغلها مسددا ببراعة تحت جسم الحارس سجل الهدف الثالث لبرشلونة (64).

وأضاف المهاجم البرازيلي ويليان جوزيه هدف سوسييداد الثاني بكرة رأسية جميلة (73).

وأعاد البديل التركي اردا توران الفارق إلى هدفين بعد تمريرة من البديل الآخر الظهير اليكس فيدال (80)، وهذا الهدف الثالث عشر لتوران في مختلف المسابقات هذا الموسم.

وتابع دنيس سواريز تألقه عندما تلقى تمريرة ذهبية من ميسي فتلاعب بالحارس وتجاوزه مسجلا الهدف الخامس (82).

ويزدحم جدول برشلونة في الأسابيع المقبلة حيث سيخوض قرابة عشر مباريات في غضون شهرين، بينها المواجهتان مع باريس سان جرمان الفرنسي في الدور الثاني لدوري أبطال أوربا (الذهاب في 14 فبراير/شباط والإياب في 8 مارس/ أذار).

وتسحب الجمعة قرعة الدور نصف النهائي.