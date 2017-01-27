البث الحي
رياضة

برشلونة وأتليتكو مدريد قمة نارية بنصف نهائي كأس إسبانيا

برشلونة وأتليتكو مدريد قمة نارية بنصف نهائي كأس إسبانيا
برشلونة وأتليتكو مدريد قمة نارية بنصف نهائي كأس إسبانيا
27/1/2017

أسفرت قرعة المربع الذهبي لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن مواجهة نارية بين فريقي برشلونة وأتليتكو مدريد.

وبلا شك، فإن مواجهة برشلونة لنظيره أتليتكو مدريد ستكون بمثابة نهائي مبكر، حيث من المقرر أن تقام مباراة الذهاب على ملعب أتلتيكو مدريد "فيسنتى كالديرون" يوم الأول من شهر فبراير/ شباط المقبل. فيما تقام مباراة الإياب على ملعب البارسا "كامب نو" يوم 8 من نفس الشهر.

أما المواجهة الثانية ضمن منافسات المربع الذهبي للبطولة فإنها ستجمع بين فريقي سيلتا فيغو الذي أطاح بريال مدريد وديبورتيفو ألافيس.

وستقام مباراة الذهاب لتلك المباراة على ملعب سيلتا فيغو في بالايدوس بإقليم جاليثيا، على أن يقام لقاء العودة بأرض الفريق الباسكي.

المزيد من رياضة

مشجعو فريق إسرائيلي يسيئون للنبي محمد رفضا لبيع النادي للإمارات (فيديو)

مشجعو نادي بيتار القدس (موافع التواصل)

شاهد: انقطاع مفاجئ للكهرباء أثناء مباراة لحظة تنفيذ ركلة جزاء

ساد الظلام الدامس أرجاء الاستاد ولم يعرف ما إذا كانت ركلة الجزاء سددت أم لا (موافع التواصل)

تعرف على أول امرأة تدير مباراة في دوري أبطال أوربا للرجال

أدارت الفرنسية ستيفاني فرابار (وسط) مواجهة ليفربول وتشيلسي في كأس السوبر في اسطنبول العام الماضي (رويترز)

وفد إسرائيلي يزور أبو ظبي لتوقيع اتفاق بيع ناد لأحد أفراد العائلة الحاكمة

الأكثر قراءة

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

واشنطن بوست: كيف مكّنت الطائرات المسيرة تركيا من كسب معاركها الخارجية؟

تركيا استخدمت طائراتها المسيرة في ليبيا وشمالي سوريا وناغورني كاراباخ

قتلى في حادث دهس غربي ألمانيا (فيديو)

(تويتر)

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)