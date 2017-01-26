شاهد: هدف صلاح يؤهل مصر لملاقاة المغرب في ربع نهائي أمم أفريقيا

لحق المنتخب المصري بنظيره الغاني، الأربعاء، في دور الثمانية (ربع النهائي) لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة في الغابون.

وتغلب المنتخب المصري على غانا بهدف نظيف، بينما تعادلت أوغندا مع مالي بهدف لكل منهما في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة من البطولة القارية.

وبذلك، اعتلى المنتخب المصري ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن غانا، بينما احتلت مالي المركز الثالث برصيد نقطتين، وأخيرًا أوغندا برصيد نقطة واحدة.

ويصطدم المنتخب المصري بنظيره المغربي في ربع النهائي على أن يواجه المنتخب الغاني نظيره جمهورية الكونغو الديمقراطية الأحد المقبل.

وجاءت مباراة مصر وغانا سريعة من جانب لاعبي الفراعنة حيث دخل لاعبوه المباراة في رحلة بحث عن هدف مبكر، وهو ما تحقق في الدقيقة 11 عن طريق محمد صلاح الذي سجل التقدم عندما سدد كرة قوية من ضربة حرة مباشرة سكنت الشباك.

وواصل لاعبو المنتخب المصري ضغطهم وهجماتهم في محاولة تسجيل هدف ثانٍ، في الوقت الذي بحث فيه الغانيون عن فرصة تسجيل هدف التعادل لكن دون أن تتغير النتيجة لينتهي الشوط الأول بتقدم مصر بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، استحوذ لاعبو غانا على زمام المباراة وأحكموا السيطرة على وسط الملعب في الوقت الذي مال فيه أداء مصر للتأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة.

وتألق الحارس عصام الحضري ودافع عن مرماه ببسالة بتصديه للعديد من التصويبات الغانية رافضًا دخول هدف في مرماه لتنتهي المباراة بفوز الفراعنة بهدف نظيف.

ومواجهة اليوم هي الرابعة بين المنتخبين في بطولة كأس الأمم الإفريقية؛ حيث حقق المنتخب المصري الفوز في ثلاث مواجهات بنسختي 1992 و2010 و2017، بينما خيّم التعادل بينهما في نسخة 1970.

وفي مباراة ثانية، ضمن المجموعة ذاتها، لم يقدم لاعبو المنتخب المالي العرض المنتظر وفشلوا في اختراق الدفاع الأوغندي لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وتبادل الفريقان الهجمات في شوط المباراة الثاني، إلى أن جاءت الدقيقة 70 لتشهد معها هدف التقدم لأوغندا عن طريق فاروق ميا.

وبعدها بأربع دقائق أدرك المنتخب المالي التعادل عن طريق يفيس بيسوما لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.