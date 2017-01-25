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رياضة

لاعبو غانا يتنازلون عن نصف مكافآت بطولة أمم أفريقيا

25/1/2017

وافق لاعبو المنتخب الغاني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، على تخفيض المكافآت في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا بالغابون إلى النصف.

ووفقًا لوسائل إعلام غانية، اتفق اللاعبون مع وزير الرياضة الغاني الجديد إسحاق أسيماه على تقليص قيمة المكافآت التي تم رصدها لهم قبل انطلاق النسخة الحالية للبطولة القارية إلى النصف.

 وقال الوزير عقب إعلان ذلك "أجرينا اجتماعًا مع اللاعبين والمكافآت ستقلص بنسبة 50%، اللاعبون تفهموا الوضع الاقتصادي في البلاد ويدركون أن الجماهير تتحدث عن قيمة المكافآت الخيالية التي تم رصدها لهم من قبل الحكومة الغانية".

وبذلك، تم الاستقرار على الشكل النهائي للمكافآت، بحيث يحصل كل لاعب على مبلغ 5 آلاف دولار عند الفوز في كل مباراة بمرحلة المجموعات حتى الانتهاء من مباراة دور الثمانية (ربع النهائي) بدلًا من 10 آلاف دولار.

وفي حال الفوز في مباراة المربع الذهبي والتأهل إلى النهائي سيحصل كل لاعب على مبلغ 6 آلاف دولار، أما في حال التتويج باللقب القاري سيحصل كل لاعب على مبلغ 7500 دولار.

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