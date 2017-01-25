شاهد: صلاح يحرز هدفا في الدقائق الأولى من مباراة مصر وغانا

أحرز لاعب منتخب مصر محمد صلاح هدفا لمنتخب بلاده في الدقائق الأولى من مباراة مصر وغانا الأربعاء ضمن بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويدخل المنتخب المصري (الفراعنة) في هذه المواجهة أمام منتخب غانا (النجوم السوداء)، الذي ضمن الصعود إلى دور الثمانية في بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد فوزين متتاليين على أوغندا ومالي، وذلك ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

ويمتلك منتخب غانا 6 نقاط جمعها من الفوز على مالي وأوغندا بنتيجة واحدة 1- صفر ويحل منتخب مصر في المركز الثاني بـ4 نقاط بعد تعادله سلبياً في الجولة الأولى مع مالي ثم فوزه الدرامي على أوغندا بهدف عبدالله السعيد في الوقت القاتل.

منتخب غانا ضمن بالفعل الصعود إلى دور الثمانية، لكنه يتطلع إلى تصدر المجموعة الرابعة من أجل مواجهة المغرب صاحب المركز الثاني في المجموعة الثالثة، أما منتخب مصر فيكفيه التعادل لكي يعبر رسميا إلى الدور التالي، لكن الفراعنة بكل تأكيد يبحثون عن الفوز من أجل تجنب مواجهة صاحب الصدارة في المجموعة الثالثة الكونغو الديمقراطية.

والتقى الفراعنة والنجوم السوداء في 21 مباراة، وفاز منتخب مصر 10 مرات مقابل 6 انتصارات لغانا فيما تعادل المنتخبان 5 مرات.

وتقابل المنتخبان 3 مرات في كأس الأمم الإفريقية، إذ تعادلا 1-1 في نسخة 1970، ثم فاز المنتخب الغاني 1-0 في نسخة 1992 في السنغال قبل أن يفوز الفراعنة بنهائي نسخة 2010 التي استضافتها أنغولا 1-0.

وفاز منتخب مصر في أخر مواجهتين مع غانا، إذ تغلب عليه 2-1 في التصفيات المؤهلة لمونديال 2014 بالبرازيل، ثم فاز 2- صفر في نوفمبر الماضي في التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018، مما أثار تصريحات عدة بشأن رغبة الجانب الغاني في الثأر.