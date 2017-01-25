البث الحي
رياضة

شاهد: صلاح يحرز هدفا في الدقائق الأولى من مباراة مصر وغانا

25/1/2017

أحرز لاعب منتخب مصر محمد صلاح هدفا لمنتخب بلاده في الدقائق الأولى من مباراة مصر وغانا الأربعاء ضمن بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويدخل المنتخب المصري (الفراعنة) في هذه المواجهة أمام منتخب غانا (النجوم السوداء)، الذي ضمن الصعود إلى دور الثمانية في بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد فوزين متتاليين على أوغندا ومالي، وذلك ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

ويمتلك منتخب غانا 6 نقاط جمعها من الفوز على مالي وأوغندا بنتيجة واحدة 1- صفر ويحل منتخب مصر في المركز الثاني بـ4 نقاط بعد تعادله سلبياً في الجولة الأولى مع مالي ثم فوزه الدرامي على أوغندا بهدف عبدالله السعيد في الوقت القاتل.

منتخب غانا ضمن بالفعل الصعود إلى دور الثمانية، لكنه يتطلع إلى تصدر المجموعة الرابعة من أجل مواجهة المغرب صاحب المركز الثاني في المجموعة الثالثة، أما منتخب مصر فيكفيه التعادل لكي يعبر رسميا إلى الدور التالي، لكن الفراعنة بكل تأكيد يبحثون عن الفوز من أجل تجنب مواجهة صاحب الصدارة في المجموعة الثالثة الكونغو الديمقراطية.

والتقى الفراعنة والنجوم السوداء في 21 مباراة، وفاز منتخب مصر 10 مرات مقابل 6 انتصارات لغانا فيما تعادل المنتخبان 5 مرات.

وتقابل المنتخبان 3 مرات في كأس الأمم الإفريقية، إذ تعادلا 1-1 في نسخة 1970، ثم فاز المنتخب الغاني 1-0 في نسخة 1992 في السنغال قبل أن يفوز الفراعنة بنهائي نسخة 2010 التي استضافتها أنغولا 1-0.

وفاز منتخب مصر في أخر مواجهتين مع غانا، إذ تغلب عليه 2-1 في التصفيات المؤهلة لمونديال 2014 بالبرازيل، ثم فاز 2- صفر في نوفمبر الماضي في التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018، مما أثار تصريحات عدة بشأن رغبة الجانب الغاني في الثأر.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من رياضة

مشجعو فريق إسرائيلي يسيئون للنبي محمد رفضا لبيع النادي للإمارات (فيديو)

مشجعو نادي بيتار القدس (موافع التواصل)

شاهد: انقطاع مفاجئ للكهرباء أثناء مباراة لحظة تنفيذ ركلة جزاء

ساد الظلام الدامس أرجاء الاستاد ولم يعرف ما إذا كانت ركلة الجزاء سددت أم لا (موافع التواصل)

تعرف على أول امرأة تدير مباراة في دوري أبطال أوربا للرجال

أدارت الفرنسية ستيفاني فرابار (وسط) مواجهة ليفربول وتشيلسي في كأس السوبر في اسطنبول العام الماضي (رويترز)

وفد إسرائيلي يزور أبو ظبي لتوقيع اتفاق بيع ناد لأحد أفراد العائلة الحاكمة

الأكثر قراءة

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

قتلى في حادث دهس غربي ألمانيا (فيديو)

(تويتر)

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)

الجزائر تتحدث عن "هجمات فرنسية" ضدها وتصفها بـ"الوقاحة"

وزير الإعلام والناطق باسم الحكومة الجزائرية عمار بلحيمر (مواقع التواصل الاجتماعي)