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شاهد: المغرب يقصي ساحل العاج حامل اللقب ويتأهل لدور الثمانية

25/1/2017

تأهل المغرب إلى دور الثمانية لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بالفوز 1-صفر على ساحل العاج حاملة اللقب في ختام الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة الثلاثاء.

ورفع المغرب رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن الكونغو الديمقراطية صاحبة الصدارة والتي تغلبت على توغو 3-1.

وستلتقي الكونغو الديمقراطية مع ثاني المجموعة الرابعة.

وأحرز رشيد العليوي لاعب نيم الفرنسي هدف المغرب في الدقيقة 64 من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء من فوق سيلفان جوبو حارس ساحل العاج.

وسيلتقي المغرب – الساعي للقبه الثاني منذ 1976 – في قبل النهائي مع أول المجموعة الرابعة.

وهذه المرة الأولى التي يتأهل فيها المغرب لدور الثمانية منذ 2004 حينما بلغ المنتخب العربي المباراة النهائية قبل الخسارة أمام تونس.

وودعت ساحل العاج البطولة مبكرا رغم اعتيادها على الظهور بين الثمانية الكبار في آخر ست نسخ للبطولة. 

المصدر : الجزيرة مباشر
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