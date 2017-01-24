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تونس تهزم زيمبابوي برباعية وتتأهل لدور الثمانية بكأس الأمم الإفريقية

23/1/2017

حققت تونس أكبر فوز في كأس الأمم الافريقية لكرة القدم في نسخة 2017 بالغابون بتغلبها 4-2 على زيمبابوي لتتأهل إلى دور الثمانية في ختام جولات المجموعة الثانية.

وستلتقي تونس، بطلة أفريقيا عام 2004، مع بوركينا فاسو في دور الثمانية.

وكانت تونس بحاجة للتعادل فقط لمرافقة السنغال إلى الدور المقبل.

وتعادلت السنغال 2-2 مع الجزائر أمس الاثنين.

وبهذه النتيجة احتلت تونس المركز الثاني برصيد ست نقاط خلف السنغال المتصدرة بسبع نقاط، بينما ودعت الجزائر وزيمبابوي النهائيات دون أي انتصار.

واستعرض فريق المدرب هنري كاسبرتشاك قوته الهجومية في الشوط الأول وأنهاه لصالحه 4-1.

ووضع لاعب الوسط نعيم السليتي تونس في المقدمة بتسديدة غيرت اتجاهها نحو المرمى بعد مرور عشر دقائق.

وضاعف يوسف المساكني التقدم بعد تبادل رائع للكرة مع السليتي في الدقيقة 22.

وأضاف طه ياسين الخنيسي الهدف الثالث بتسديدة متقنة بعد تمريرة حمدي النقاز في الدقيقة 36.

وقلص نوليدج موسونا الفارق بعد التلاعب بدفاع تونس في الدقيقة 42، لكن الرد جاء سريعا عندما سجل يوسف الخرزي هدفا رابعا من ركلة جزاء احتسبت للخنيسي قبل نهاية الشوط.

وقلص تينداي ندورو الفارق لزيمبابوي في الشوط الثاني، لكن تونس حافظت على الانتصار حتى النهاية.

وقال الخنيسي الذي اختير كأفضل لاعب في المباراة: "حسمنا الانتصار منذ الشوط الأول بتسجيل أربعة أهداف.. سنحتفل اليوم ثم نوجه تركيزنا لمواجهة بوركينا فاسو".

واستهلت تونس مشوارها بالنهائيات بالخسارة 2-صفر أمام السنغال، لكنها استعادت التوازن بالفوز 2-1 على جارتها الجزائر.

وهذه خامس مرة تتأهل فيها تونس للدور الثاني في آخر سبع نسخ من البطولة.

وتشارك تونس للمرة 13 على التوالي في النهائيات.

المصدر : الجزبرة مباشر
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