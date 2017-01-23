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رياضة

عبد الشافي يغيب عن منتخب مصر أمام غانا

23/1/2017

سيفقد منتخب مصر الظهير الأيسر محمد عبد الشافي في مباراته الأخيرة بدور المجموعات في كأس الأمم الافريقية لكرة القدم ضد غانا بسبب الإصابة

وأصيب عبد الشافي بالتواء في الكاحل خلال فوز مصر 1-صفر على أوغندا.

ورغم أنه أكمل المباراة لنهايتها قال إيهاب لهيطة مدير الفريق للصحفيين إن لاعب الأهلي السعودي لن يشارك أمام غانا "خوفا من تفاقم الإصابة".

وسيضمن التعادل لمصر، التي سبق لها الفوز بالبطولة سبع مرات، التأهل لدور الثمانية.

وحجزت غانا مكانا بالفعل في أدوار خروج المهزوم بعد فوزها 1-صفر على مالي لترفع رصيدها إلى ست نقاط من مباراتين بفارق نقطتين عن مصر.

وفقد المنتخب المصري حارسه الأساسي أحمد الشناوي الذي أصيب في عضلات الفخذ الخلفية بعد 20 دقيقة من المباراة الافتتاحية ضد مالي وعاد إلى مصر لاستكمال علاجه.

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