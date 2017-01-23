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شاهد: أرسنال يفوز على برنلي ويصعد للمركز الثاني في مباراة مثيرة

22/1/2017

فاز أرسنال على ضيفه برنلي بهدفين مقابل هدف الأحد في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وبهذه النتيجة أصبح أرسنال في المركز الثاني بالبطولة، ولم يكن الفوز في المباراة سهلا لأرسنال فمباراته الأحد حبست الأنفاس فحتى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع كان أرسنال متقدما بهدف نظيف قبل أن يدرك ضيفه التعادل من ركلة جزاء، إلا أن الحكم منح النادي اللندني ركلة جزاء أيضا نفذها التشيلي اليكسيس سانشيس بنجاح في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع من اللقاء الذي أكمله فريقه بعشرة لاعبين.

واستفاد فريق المدرب الفرنسي أرسين فينغر على أكمل وجه من الخدمة التي قدمها له كل من مانشستر سيتي وسوانسي سيتي بتعادل الأول مع توتنهام (2-2) وفوز الثاني على ليفربول (3-2) أمس السبت، لكي يصعد إلى المركز الثاني برصيد 47 نقطة وأصبح ارسنال متقدما بفارق نقطة على توتنهام واثنتين عن ليفربول فيما ابتعد تشيلسي بالصدارة بفارق 8 نقاط عن ملاحقه الجديد أرسنال.

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