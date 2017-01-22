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شاهد: قفزة مُبهرة للاعبي "جمباز" تشعل السوشيال ميديا

22/1/2017

تداول عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأربعة أشخاص يقومون بقفزة جماعية برشاقة شديدة وكأنهم شخص واحد.

القفزة المبهرة نالت إعجاب الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي مشيدين برشاقة الأشخاص الأربعة.

وأظهر الفيديو الأشخاص الأربعة يتماسكون كما لو كانوا شخصا واحدا ويقفزون في الهواء في توحد مبهر.

الفيديو نشرته صفحة معنية بأخبار رياضة الجمباز والتي يمكن للشخص أن يحصل من خلالها على المرونة والاتزان والقوة والتوازن.

وعلق آلاف الأشخاص من محبي الرياضة على الفيديو مظهرين إعجابهم الشديد بالقفزة.

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