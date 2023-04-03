يمنيون يهاجمون وزير خارجيتهم بعد تسببه في أزمة سياسية مع القاهرة أدت لمنعهم من دخول مصر (فيديو)

أدت زيارة أحمد عوض بن مبارك وزير الخارجية اليمني، للعاصمة الإثيوبية أديس بابا، إلى موجة غضب وسخط واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تسببت الزيارة في صدور قرارات جديدة من السلطات المصرية تمنع اليمنيين من دخول أراضيها.

وفي وقت سابق، نشر موقع وزارة الخارجية اليمنية، خبر لقاء الوزير بن مبارك في العاصمة الإثيوبية أديس بابا بنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونن حسن، لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

فيديوجرافيك || زيارة معالي وزير الخارجية وشؤون المغتربين الى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية 20-22 مارس 2023م#اليمن #إثيوبيا

🇪🇹🇾🇪 pic.twitter.com/j5nturtBVu — وزارة خارجية الجمهورية اليمنية (@yemen_mofa) March 22, 2023

وأطلق يمنيون تظاهرة إلكترونية للمطالبة بإقالة بن مبارك، على خلفية القرارات المصرية الأخيرة، بشأن تعديل نظام الدخول والإقامة، معتبرين أن تلك القرارات بوادر أزمة بين البلدين.

شاهد| اغبى موقف لم تشهده الدبلوماسية اليمنية ..

مطالبات شعبية بسرعة إقالة ومحاسبة وزير الخارجية بعد تورطه في تشديد إجراءات دخول اليمنيين إلى مصر #اقالة_وزير_الخارجية_اليمني التفاصيل على #نيوز_ماكس1 عبر هذا ⬇️ الرابطhttps://t.co/ngRcZNbCxA عبر @نيوز ماكس ون pic.twitter.com/Lr5TPhnxCo — افنان صالح (@afnansalhe) March 31, 2023

واعتبر ناشطون ومدونون يمنيون، التعديلات الجديدة التي أصدرتها السلطات المصرية، بشأن نظام إقامة الجالية اليمنية، فشلا ذريعا لدبلوماسية بلادهم، وإهمالا متعمدا لرعاياها في الخارج.

لا تغلقوا في وجه اليمني المنفذ الأخير pic.twitter.com/hUp1XAepio — Ali Alfakih (@ali_alfakih) March 29, 2023

وتداول صحفيون مقربون من الحكومة اليمنية، وثيقة تتضمن مجموعة من القرارات أصدرتها السلطات المصرية تحوي تعديلات جديدة في نظام إقامة اليمنيين بمصر.

ودخل قرار السلطات المصرية -الذي يُلزِم اليمنيين القادمين من اليمن إلى مصر للعلاج بحيازة تقارير طبية من مستشفيات حكومية مصرية- حيز التنفيذ ابتداءً من مطلع أبريل/ نيسان الجاري.

وتداول ناشطون مقاطع فيديو، تُظهر منع السلطات المصرية لعائلات يمنية من الدخول إلى أراضيها، بسبب عدم استيفاء الشروط وفق الإجراءات الجديدة، التي اتخذتها السلطات.

وبينت المشاهد المصورة، عودة كثير من العائلات إلى الطائرة في طريق عودتهم للبلاد، في حين لا يزال العشرات من المسافرين عالقين في المطار، منذ الساعة العاشرة من مساء السبت.

هؤلاء وصلوا اليوم وتم ارجاعهم بالطيارة الراجعه إلى #عدن وفي منهم أمراض!!

لماذا لم يتم أخبارهم بالقرارات الجديدة من قِبل مكاتب اليمنية !! وقد تم ابلاغهم من حكومة مصر قبل أيام بهذهِ القرارت !! العبث بالمواطن اليمني تتحملة الحكومة اليمنية فقط لا غير 👎🏻 pic.twitter.com/JAC3IBJpMB — Randa Mohamed (@Randa1Mohamed) April 2, 2023

ونشر الصحفي اليمني فتحي بن لزرق، مقطع فيديو على حسابه في فيسبوك، وعلق قائلا: “نداء عاجل إلى قيادة المجلس الرئاسي، إلى كل مسؤولي الدولة، تدخلكم العاجل والسريع لدى القيادة المصرية لحثها على ضرورة التراجع عن الإجراءات الأخيرة التي عرقلت دخول اليمنيين إلى مصر، خطوة يجب أن تتخذ على وجه السرعة”.

وأضاف “وصول وفد رفيع المستوى ولقاء القيادة المصرية والتوضيح لها بخصوص بعض المواقف الصبيانية لبعض الوزراء أمر يجب أن يتخذ فورا، مصر هي آخر متنفس لليمنيين الباحثين عن العلاج والدراسة وغيرها، وجميل هذا البلد قيادة وشعبا لن ينساه اليمنيون أبدا”.

وعقب موجة من التفاعلات رد الوزير بن مبارك عبر حسابه على تويتر، بقوله “تابعت خلال اليومين الماضيين حملة إعلامية منظمة استهدفتنا شخصيا إثر قيامنا بخطوات إصلاحية لمعالجة وضع الملحقيات الفنية في سفاراتنا وهو أمر اعتدناه، ولكن ما لا يمكن قبوله أبدا أن يستخدم الاستهداف الشخصي للإساءة لعلاقتنا المتينة والتاريخية مع مصر من خلال فبركات لا أساس من الصحة”.

وأضاف “مصر أولا أكبر من ذلك، ونحن لا يمكن إلا أن نكون معها دوما وأن نبادلها الوفاء بالوفاء في كل المواقف والمنابر، خالص التهاني في ذكرى نصر العاشر من رمضان لمصر وشعبها وقياداته الحكيمة”.

فمصر اولاً اكبر من ذلك، ونحن لا يمكن الا ان نكون معها دوماً وان نبادلها الوفاء بالوفاء في كل المواقف والمنابر، خالص التهاني في ذكرى نصر العاشر من رمضان لمصر وشعبها وقياداته الحكيمة. ٢-٢ — Ahmed A. BinMubarak (@BinmubarakAhmed) April 2, 2023

ورد يمنيون على تغريدة الوزير، فطالبوه بإصلاح الأخطاء التي تسببت في ضغوط على اليمنيين.

وكتب الإعلامي اليمني سام الغباري “نعتذر لمصر عن طيش وزير خارجيتنا، فنحن مع مصر دوما وخاصة في أزمتها مع إثيوبياـ استقالة بن مبارك هي الحل لتصحيح وضع الخارجية”.

الإجراءات المصرية الأخيرة كما يؤكد عدد من الدبلوماسيين المحترمين رد فعل مصري معاتب إن لم يكن غاضبًا على زيارة وزير الخارجية "احمد بن مبارك" لإثيوبيا نعتذر لـ مصر عن طيش وزير خارجيتنا، فنحن مع #مصر دومًا، وخاصة في أزمتها مع #اثيوبيا استقالة بن مبارك هي الحل لتصحيح وضع الخارجية pic.twitter.com/dEuHLYlZ2H — سام الغُباري (@SAlghobari) March 29, 2023

وقالت الخطوط الجوية اليمنية في بيان نشرته عبر حسابها في فيسبوك، إن مدير إدارة خدمات الركاب في الخطوط الجوية، وضاح الذهب، أكد أن التعميم الصادر عن السلطات المصرية وصل إلى الشركة بعد أن أقلعت الرحلة 601 من مطار عدن إلى مطار القاهرة.

وأوضح الذهب أن التعميم المصري الجديد، ينص على أن التقرير الطبي يجب أن يكون صادرا من مستشفيات مصر، بخلاف التعميم السابق، وأنه تم إشعار الشركة بالسماح للركاب في هذه الرحلة بالدخول بصورة استثنائية.

وأضاف البيان “تفاجأت الشركة عند وصول الطائرة إلى مطار القاهرة بمنع الركاب من الدخول بحجة وصول توجيهات صارمة بمنع دخول الركاب إلا بتقارير صادرة من مستشفيات مصر”.

وكتب الإعلامي والبرلماني المصري مصطفى بكري عبر حسابه في تويتر: “الشعب اليمني شعب شقيق، محب لمصر، ولا يجب أن يؤاخذ الشعب اليمني بسبب موقف وزير الخارجية اليمني الحالي”.

الشعب اليمني شعب شقيق ، محب لمصر ، ولايجب أن يؤاخذ الشعب اليمني بسبب موقف وزير الخارجيه اليمني الحالي . الرئيس السيسي فتح أبواب مصر لكل الأشقاء دون تفرقه ، ومنحهم العديد من التسهيلات ، وهذا موقف يحسب له . مصر أكبر من أي تصرف يقوم به مسؤول اليمنيون أنفسهم أدانوه — مصطفى بكري (@BakryMP) April 2, 2023

. شعب الحضاره يكن لمصر كل التقدير والمحبه . لكل ذلك أتمني سريعا عودة الأمور إلي أوضاعها الطبيعيه . أمس تم إعادة ٦٠ من المرضي والأطفال إلي عدن بعد وصولهم إلي القاهره ، وماكنا نتمني أن يحدث ذلك ، المسئول الأول في اليمن د . رشاد العليمي محب لمصر وتصريحاته ومواقفه — مصطفى بكري (@BakryMP) April 2, 2023

تعبر عن ذلك ، أقام في مصر فترة طويله ولاتزال أسرته في مصر وهذا يكفي . والكل أدان موقف وزير الخارجيه ودعمه لأثيوبيا . الحكومات تمضي والشعب باق ، لذلك نأمل في تدخل الرئيس السيسي لإنهاء هذه الأزمه التي يدفع ثمنها الشعب اليمني وليس وزير الخارجيه — مصطفى بكري (@BakryMP) April 2, 2023

لم تكتفي هذه الحكومة بمعاناة اليمنيين في الداخل وهاهي تُلاحقهم في المهجر وتُفاقم من معاناتهم دون أدنى شعور بالمسئولية بسبب الموقف الغبي لوزير الخارجية وزيارته لاثيوبيا.#اقالة_وزير_الخارجية_اليمني — يحيى عياش (@yhyaayash) March 30, 2023

اخر كلام في موضوع المسافرين اليمنيين..الذين يُمنع عنهم السفر الا بتقرير طبي للعلاج سواء الهند،الاردن او مصر

هذه قضية يحاسب عليها وزير الصحة قبل وزير الخارجية ،فين المستشفيات اليمنية!

الناس البسطاء هم من يدفع الرشوة والتزوير والعلاج..وتذاكر السفر الباهضة لانه الطب في اليمن فاشل — منى صفوان (@monasafwan) April 2, 2023