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يمنيون يهاجمون وزير خارجيتهم بعد تسببه في أزمة سياسية مع القاهرة أدت لمنعهم من دخول مصر (فيديو)

أحمد عوض بن مبارك وزير الخارجية اليمني (يسار) ودمقي مكونن حسن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإثيوبي
3/4/2023

أدت زيارة أحمد عوض بن مبارك وزير الخارجية اليمني، للعاصمة الإثيوبية أديس بابا، إلى موجة غضب وسخط واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تسببت الزيارة في صدور قرارات جديدة من السلطات المصرية تمنع اليمنيين من دخول أراضيها.

وفي وقت سابق، نشر موقع وزارة الخارجية اليمنية، خبر لقاء الوزير بن مبارك في العاصمة الإثيوبية أديس بابا بنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونن حسن، لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وأطلق يمنيون تظاهرة إلكترونية للمطالبة بإقالة بن مبارك، على خلفية القرارات المصرية الأخيرة، بشأن تعديل نظام الدخول والإقامة، معتبرين أن تلك القرارات بوادر أزمة بين البلدين.

واعتبر ناشطون ومدونون يمنيون، التعديلات الجديدة التي أصدرتها السلطات المصرية، بشأن نظام إقامة الجالية اليمنية، فشلا ذريعا لدبلوماسية بلادهم، وإهمالا متعمدا لرعاياها في الخارج.

وتداول صحفيون مقربون من الحكومة اليمنية، وثيقة تتضمن مجموعة من القرارات أصدرتها السلطات المصرية تحوي تعديلات جديدة في نظام إقامة اليمنيين بمصر.

ودخل قرار السلطات المصرية -الذي يُلزِم اليمنيين القادمين من اليمن إلى مصر للعلاج بحيازة تقارير طبية من مستشفيات حكومية مصرية- حيز التنفيذ ابتداءً من مطلع أبريل/ نيسان الجاري.

وتداول ناشطون مقاطع فيديو، تُظهر منع السلطات المصرية لعائلات يمنية من الدخول إلى أراضيها، بسبب عدم استيفاء الشروط وفق الإجراءات الجديدة، التي اتخذتها السلطات.

وبينت المشاهد المصورة، عودة كثير من العائلات إلى الطائرة في طريق عودتهم للبلاد، في حين لا يزال العشرات من المسافرين عالقين في المطار، منذ الساعة العاشرة من مساء السبت.

ونشر الصحفي اليمني فتحي بن لزرق، مقطع فيديو على حسابه في فيسبوك، وعلق قائلا: “نداء عاجل إلى قيادة المجلس الرئاسي، إلى كل مسؤولي الدولة، تدخلكم العاجل والسريع لدى القيادة المصرية لحثها على ضرورة التراجع عن الإجراءات الأخيرة التي عرقلت دخول اليمنيين إلى مصر، خطوة يجب أن تتخذ على وجه السرعة”.

وأضاف “وصول وفد رفيع المستوى ولقاء القيادة المصرية والتوضيح لها بخصوص بعض المواقف الصبيانية لبعض الوزراء أمر يجب أن يتخذ فورا، مصر هي آخر متنفس لليمنيين الباحثين عن العلاج والدراسة وغيرها، وجميل هذا البلد قيادة وشعبا لن ينساه اليمنيون أبدا”.

وعقب موجة من التفاعلات رد الوزير بن مبارك عبر حسابه على تويتر، بقوله “تابعت خلال اليومين الماضيين حملة إعلامية منظمة استهدفتنا شخصيا إثر قيامنا بخطوات إصلاحية لمعالجة وضع الملحقيات الفنية في سفاراتنا وهو أمر اعتدناه، ولكن ما لا يمكن قبوله أبدا أن يستخدم الاستهداف الشخصي للإساءة لعلاقتنا المتينة والتاريخية مع مصر من خلال فبركات لا أساس من الصحة”.

وأضاف “مصر أولا أكبر من ذلك، ونحن لا يمكن إلا أن نكون معها دوما وأن نبادلها الوفاء بالوفاء في كل المواقف والمنابر، خالص التهاني في ذكرى نصر العاشر من رمضان لمصر وشعبها وقياداته الحكيمة”.

ورد يمنيون على تغريدة الوزير، فطالبوه بإصلاح الأخطاء التي تسببت في ضغوط على اليمنيين.

وكتب الإعلامي اليمني سام الغباري “نعتذر لمصر عن طيش وزير خارجيتنا، فنحن مع مصر دوما وخاصة في أزمتها مع إثيوبياـ استقالة بن مبارك هي الحل لتصحيح وضع الخارجية”.

 

وقالت الخطوط الجوية اليمنية في بيان نشرته عبر حسابها في فيسبوك، إن مدير إدارة خدمات الركاب في الخطوط الجوية، وضاح الذهب، أكد أن التعميم الصادر عن السلطات المصرية وصل إلى الشركة بعد أن أقلعت الرحلة 601 من مطار عدن إلى مطار القاهرة.

وأوضح الذهب أن التعميم المصري الجديد، ينص على أن التقرير الطبي يجب أن يكون صادرا من مستشفيات مصر، بخلاف التعميم السابق، وأنه تم إشعار الشركة بالسماح للركاب في هذه الرحلة بالدخول بصورة استثنائية.

وأضاف البيان “تفاجأت الشركة عند وصول الطائرة إلى مطار القاهرة بمنع الركاب من الدخول بحجة وصول توجيهات صارمة بمنع دخول الركاب إلا بتقارير صادرة من مستشفيات مصر”.

وكتب الإعلامي والبرلماني المصري مصطفى بكري عبر حسابه في تويتر: “الشعب اليمني شعب شقيق، محب لمصر، ولا يجب أن يؤاخذ الشعب اليمني بسبب موقف وزير الخارجية اليمني الحالي”.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند + مواقع التواصل الاجتماعي