تصل لـ20 ساعة.. تعرف إلى أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم

مع بداية شهر رمضان الكريم، يبدأ المسلمون في مختلف بقاع العالم في ممارسة فريضة مهمة من شرائع الإسلام، لكن عدد ساعات الصوم سيختلف من بقعة إلى أخرى من بقاع العالم المترامي الأطراف.

وبينما تشير أحدث الإحصاءات إلى أن عدد المسلمين حول العالم يناهز ملياري نسمة من بين نحو 8 مليارات إنسان، أي بمعدل ربع السكان، فإن انتشارهم حول قارات العالم جغرافيًا، يجعل التباين بين ساعات الصيام كبيرًا.

ففي الدول العربية ستتراوح ساعات الصيام ما بين 13 ساعة إلى 16 ساعة، حسب الموقع من خطوط الطول والعرض، وبشكل عام، فإن المسلمين في الدول العربية، سيصومون دقائق أكثر يوميًا، بتقدم أيام الشهر الكريم، حتى عيد الفطر المبارك.

وستكون أطول ساعات صيام في العالم العربي، في المغرب، وتونس، لتصل إلى 15 ساعة و45 دقيقة تقريبًا، بينما ستكون أقل ساعات الصيام، في جزر القمر، حيث تصل إلى نحو 12 ساعة و37 دقيقة، مع بداية الشهر الفضيل.

يتقدّم مجلس مسلمي أوروبا بأجمل التهاني والتبريكات🙏 لمسلمي #أوروبا والعالم وعموم الأمة الإسلامية بمناسبة قدوم شهر #رمضان المبارك🌙 #رمضان2023 #رمضان_كريم pic.twitter.com/NlHZafku7O — Council of European Muslims- مجلس مسلمي أوروبا (@eumuslims_org) March 22, 2023

وعلى المستوى الدولي، ستتراوح ساعات الصيام بين 11 ساعة تقريبًا، في جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، وكرايست تشيرش في نيوزيلاندا، وبيونيس أيريس في الأرجنتين، لتتزايد كلما اتجهنا شمالًا.

وفي آسيا سيصوم المسلمون في ماليزيا، وسنغافورة، وتركيا، أكثر من 13 ساعة يوميًا، تصل إلى أكثر من 16 ساعة في الهند، وباكستان، وأفغانستان وإيران.

عدد الساعات نفسه تقريبًا سيصومه المسلمون في أوتاوا في كندا، وإيطاليا، أما في بريطانيا، وفرنسا، وهولندا، وبلجيكا، فستفوق ساعات الصيام 17 ساعة يوميًا.

وتتعدى ساعات الصيام اليومية في موسكو في روسيا، 18 ساعة ونصف الساعة، وكذلك في وارسو في بولندا، وكوبنهاغن العاصمة الدانماركية، وفي السويد.

لكن أكثر عدد ساعات صيام، في مناطق يجتمع فيها الليل والنهار، خلال 24 ساعة، فستكون في غرينلاند، وتبلغ أكثر من 20 ساعة.

يذكر أن العديد من الفتاوى أوضحت أنه من حق المسلمين، في الدول التي يتعذر فيها التعرف إلى ساعات الليل والنهار، أو تطول فيها ساعات الصيام، يمكنهم الصيام حسب مواقيت أقرب دولة مسلمة.