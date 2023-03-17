بعد حادث ليبيا.. معلومات أساسية عن الوقود النووي واليورانيوم

قالت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في شرق ليبيا إنها عثرت على 10 براميل يورانيوم كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة قد أعلنت فقدانها.

وأضافت أنها عثرت على البراميل بالقرب من المستودع الذي أُخذت منه في جنوب ليبيا.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس الأربعاء إن مفتشيها اكتشفوا وجود اليورانيوم المفقود بعد إجراء عملية تفتيش كانت مقررة أصلًا العام الماضي، و”تعين تأجيلها بسبب الوضع الأمني في المنطقة”.

وفيما يلي أسئلة وإجاباتها عن اليورانيوم واستخدامه كوقود نووي.

ما اليورانيوم وأين يمكن العثور عليه؟

اليورانيوم معدن ثقيل يوجد بشكل طبيعي بتركيزات منخفضة في التربة والصخور والمياه، ويتم استخراجه تجاريًا من المعادن الحاملة لليورانيوم.

وبحسب بيانات صادرة عن الرابطة النووية العالمية عام 2022، يأتي نحو ثلثي إنتاج العالم من اليورانيوم المستخرج من المناجم من كازاخستان وكندا وأستراليا.

ما هي استخدامات اليورانيوم؟

المعدن المشع هو الوقود الأكثر استخدامًا للطاقة النووية بسبب وفرته والسهولة النسبية لشطر ذراته، كما يستخدم في علاج السرطان وآلات الدفع البحري وفي الأسلحة النووية.

والنظير يو-238 هو الأكثر شيوعًا لليورانيوم الموجود في الطبيعة، لكن لا يمكنه إنتاج سلسلة تفاعل انشطاري، أي عملية تقسيم ذرة اليورانيوم لإطلاق الطاقة.

لكن يمكن تركيز النظير يو-235 من خلال عملية تسمى التخصيب لإنتاج الطاقة عن طريق الانشطار مما يجعله مناسبًا للاستخدام في المفاعلات والأسلحة النووية.

ما مقدار اليورانيوم المطلوب لتصنيع سلاح نووي؟

يقول إدوين ليمان، من اتحاد العلماء المهتمين، إن كمية اليورانيوم التي فُقدت كانت تحتوي على ما يكفي من النظير يو-235 لصنع قنبلة نووية من الجيل الأول إذا تم تخصيبها بنسبة تزيد عن 90%.

وأضاف ليمان “إنه ليس تهديدًا مباشرًا أو عاجلًا بالانتشار، لكن فقدان كمية كبيرة من اليورانيوم الطبيعي يمثل مصدر قلق بسبب إمكانية تحويله إلى مواد تستخدم في الأسلحة النووية”.

هل مثل هذا الحادث مدعاة للقلق؟

يقول ليمان إن الحادث يثير تساؤلات عن قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الحفاظ على استمرارية معرفتها بمصير المواد النووية في البلدان التي بها مناطق نزاع نشطة.

وقال سكوت روكر، نائب رئيس أمن المواد النووية في مبادرة التهديد النووي، إن أسوأ الحالات هي “أن يكون لدى بلد ما برنامج سري للأسلحة النووية وأن يستخدم هذه المادة لمثل هذا البرنامج”.