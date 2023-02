أبرز المساعدات العربية والدولية لدعم تركيا وسوريا في أعقاب الزلزال المدمر

عرض المجتمع الدولي تقديم المساعدة في أعقاب الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا فجر الاثنين وأودى بحياة نحو أربعة آلاف شخص على الأقل في البلدين والآلاف من الجرحى والمصابين.

وتوجه الدعم بشكل رئيسي إلى تركيا التي أطلقت نداء للمساعدة الدولية قبل أن تحذو دمشق حذوها.

وأعلنت عدة دول عربية، الاثنين، إنشاء جسور جوية وتقديم مساعدات إغاثية وطبية عاجلة لدعم تركيا في مواجهة آثار كارثة الزلزال.

وفيما يلي عرض لأهم ما تم الإعلان عنه من دول العالم ضمن جهود مواجهة آثار الزلزال المدمر:

قررت قطر بدء جسر جوي لتركيا، على أن يرافق أولى رحلات الجسر الجوي “فريق من مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية، بالإضافة إلى مستشفى ميداني ومساعدات إغاثية وخيم ومستلزمات شتوية”.

كما قررت الكويت إنشاء جسر جوي لإرسال مساعدات وطواقم طبية إلى تركيا، وأعلنت الإمارات إنشاء مستشفى ميداني وإرسال فريقي بحث وإنقاذ إضافة إلى إمدادات إغاثية عاجلة إلى المتأثرين من الزلزال في تركيا وسوريا.

وأعلنت مصر والأردن والبحرين وتونس إرسال مساعدات إغاثية عاجلة تضامنا مع سوريا وتركيا في مواجهة الزلزال.

وقال لبنان إنه سيرسل فريق إنقاذ مؤلفا من 72 شخصا من الجيش والدفاع المدني والإطفاء إلى تركيا للمساعدة في جهود البحث الجارية جراء الزلزال.

كما أعلنت الجزائر إرسال فريقين من الحماية المدنية إلى كل من تركيا وسوريا للمساهمة في جهود الإنقاذ.

وفي ليبيا، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة عن إرسال فريق مكون من 55 فنيا إلى تركيا للمشاركة في جهود البحث والإنقاذ.

كما أعلن رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إرسال فريق للمشاركة في أعمال الإنقاذ لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا.

وفي بغداد، قال الهلال الأحمر العراقي إنه تم إرسال فريق إنقاذ إلى تركيا للمساعدة في عمليات الإنقاذ والإغاثة لضحايا الزلزال، كما سيتم “إرسال 60 طنا من المساعدات الإغاثية والغذائية والطبية إلى سوريا”.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن على حسابه الرسمي على تويتر “طلبت من أجهزتي أن تواصل متابعة الوضع عن كثب بالتنسيق مع تركيا وتقديم كل المساعدة الضرورية أيّا كانت”.

وأضاف: “تنتشر فرقنا بسرعة للشروع في دعم جهود البحث والإنقاذ في تركيا والاستجابة لحاجات الجرحى والنازحين جراء الزلزال”.

وذكرت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن واشنطن نشرت فريقا من المتخصصين في التعامل مع الكوارث وهي بصدد نشر فريقين للبحث والإنقاذ من فرجينيا وكاليفورنيا من المتوقع أن يضم كل فريق 79 شخصا.

اشار الرئيس فلاديمير بوتين إلى أن بلاده “أرسلت عمال إنقاذ” إلى سوريا وتركيا.

وذكر الجيش الروسي أن أكثر من 300 من جنوده ينتشرون في سوريا باشروا المساعدة في رفع الأنقاض.

وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية، استعدادها لإرسال فريق بحث وإنقاذ مكون من 100 عنصر إلى تركيا للمساهمة في مواجهة آثار الزلزال.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده “مستعدة لتقديم المساعدة الضرورية” لتركيا، وإرسال “مجموعة كبيرة من المنقذين”، بحسب تغريدة لوزير الخارجية دميترو كوليبا على تويتر.

قام الاتحاد الأوربي بتفعيل “آلية الحماية المدنية” الخاصة به وقال الاتحاد إن 17 دولة حتى الآن عرضت إرسال فرق إنقاذ للمساهمة في جهود الإغاثة جراء الزلزال.

وأوضح مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل ومفوض الاتحاد لإدارة الأزمات يانيز ليناركيتش في بيان مشترك أنه تم “حشد 10 فرق إنقاذ وبحث بصورة سريعة من بلغاريا وكرواتيا والتشيك وفرنسا واليونان وهولندا وبولندا ورومانيا لدعم فرق الإغاثة على الأرض”.

كما تعهدت المجر وإيطاليا وإسبانيا ومالطا وسلوفاكيا بتقديم مساعدة مماثلة.

A powerful earthquake struck Türkiye overnight, also impacting neighbouring Syria.

The EU has mobilised over 10 search and rescue teams so far for Türkiye from 🇧🇬🇭🇷🇨🇿🇫🇷🇬🇷🇳🇱🇵🇱🇷🇴 following its request to activate the #EUCivPro Mechanism.

We stand ready to provide further support. pic.twitter.com/ARrgWglUBy

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) February 6, 2023