أبرز الزلازل المدمرة في العالم خلال آخر 20 عاما

لقي نحو أربعة آلاف شخص مصرعهم في كل من تركيا وسوريا بعد أن ضرب زلزال بقوة 7.8 درجات على مقياس ريختر وسط تركيا وشمال غربي سوريا فجر الاثنين، كما تسبب الزلزال في إصابة الآلاف وتدمير الآلاف من المباني.

وفي ما يلي قائمة ببعض أشد الزلازل تدميرا على الصعيد العالمي خلال العقدين الماضيين:

هايتي (14 أغسطس/آب 2021)

ضرب زلزال بقوة 7.2 درجات جنوب هايتي، متسببا في مقتل ما يزيد على 2200 شخص، وتدمير 13 ألف منزل أو الإضرار ببنيتها.

إندونيسيا (28 سبتمبر/أيلول 2018)

ضرب زلزال بقوة 7.5 درجات جزيرة سولاويسي، مما أسفر عن حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) بارتفاع 1.5 متر، ومقتل ما يزيد على 4300 شخص.

إيران (12 نوفمبر/تشرين الثاني 2017)

ضرب زلزال بقوة 7.3 درجات منطقة كرمانشاه شرقي البلاد، مُسفرا عن مقتل ما يزيد على 400 شخص. ولقي ما لا يقل عن ستة أشخاص مصرعهم في العراق المجاور.

المكسيك (19 سبتمبر 2017)

ضرب زلزال بقوة 7.1 درجات وسط المكسيك، مما تسبب في مقتل ما لا يقل عن 369 شخصا ودمار في العاصمة أكثر من أي زلزال منذ وقوع زلزال في عام 1985 تسبب في مقتل الآلاف.

إيطاليا (24 أغسطس 2016)

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات منطقة محلية جبلية في شرق روما بوسط إيطاليا، ونجم عنه مقتل 300 شخص.

الإكوادور (16 أبريل/نيسان 2016)

ضرب زلزال بقوة 7.8 درجات الإكوادور، متسببا في مقتل 650 شخصا على ساحل المحيط الهادي بالبلاد.

أفغانستان (26 أكتوبر/تشرين الأول 2015)

ضرب زلزال بقوة 7.8 درجات شمال شرقي أفغانستان، مما نتج عنه مقتل نحو 400 في البلاد بالإضافة إلى شمالي باكستان.

نيبال (25 أبريل 2015)

ضرب زلزال بقوة 7.8 درجات نيبال الفقيرة، وتسبب في مقتل تسعة آلاف شخص، وشل حياة ما يزيد على ثمانية ملايين نسمة.

الصين (3 أغسطس 2014)

ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات جنوب غربي الصين، مما تسبب في مقتل ما لا يقل عن 600 شخص في إحدى المناطق النائية بإقليم يوننان.

باكستان (24 سبتمبر 2013)

ضرب زلزالان، قوتهما 7.7 درجات و6.8 درجات، إقليم بلوخستان بجنوب غربي باكستان، وأسفرا عن مقتل ما لا يقل عن 825 شخصا.

إيران (11 أغسطس 2012)

ضرب زلزالان شديدان، قوة أولهما 6.4 درجات وثانيهما 6.3 درجات، وتسببا في مقتل ما لا يقل عن 300 شخص بالقرب من مدينة تبريز في شمال غربي البلاد.

تركيا (23 أكتوبر 2011)

ضرب زلزال بقوة 7.2 درجات جنوب شرقي تركيا، ونجم عنه مقتل ما يزيد على 600 شخص.

اليابان (11 مارس/آذار 2011)

ضرب زلزال بقوة 9 درجات صاحبته أمواج مد عاتية (تسونامي) شمال شرقي اليابان، مما تسبب في مقتل نحو 15690 شخصا وإصابة 5700. وأسفر الزلزال أيضا عن أكبر كارثة نووية عالمية منذ كارثة تشيرنوبل عام 1986.

نيوزيلندا (22 فبراير/شباط 2011)

ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات مدينة كرايستشيرش، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 180 شخصا.

تشيلي (7 فبراير 2010)

ضرب زلزال بقوة 8.8 درجات أعقبته أمواج مد عاتية (تسونامي) في تشيلي، مما نجم عنه مقتل ما يزيد على 500 شخص، وتحطيم مئات الآلاف من المنازل، وتدمير الطرق السريعة والجسور.

هايتي (13 يناير/كانون الثاني 2010)

ضرب زلزال بقوة 7 درجات بورت أو برنس عاصمة هايتي، وتسبب في مقتل مئات الآلاف من الأشخاص. وقدّرت الأمم المتحدة أن 80 ألف مبنى دُمرت في العاصمة والمناطق المحيطة بها.

الصين (12 مايو/أيار 2008)

ضرب زلزال بقوة 7.8 درجات منطقة سيتشوان، وتسبب في مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص، حسب الحكومة الصينية.

باكستان (8 أكتوبر 2005)

ضرب زلزال بقوة 7.6 درجات شمال شرق إسلام أباد، وخلّف ما لا يقل عن 73 ألف قتيل. وضرب الزلزال أيضا الشطر الهندي من إقليم كشمير، متسببا في مقتل 1244 شخصا.

آسيا (26 ديسمبر/كانون الأول 2004)

أحدث زلزال بقوة 9.15 درجات قبالة جزيرة سومطرة أمواج مد عاتية (تسونامي) امتدت إلى إندونيسيا وتايلاند والهند وسريلانكا ودول كثيرة أخرى في المنطقة، مما تسبب في تدمير القرى والجزر السياحية وإسقاط نحو 230 ألف قتيل أو مفقود.

إيران (26 ديسمبر 2003)

ضرب زلزال بقوة 6.6 درجات جنوب شرق منطقة كرمان، وسوّى مدينة بم بالأرض، مُسفرا عن مقتل 31 ألف شخص.