بسبب انتقاد إسرائيل.. جامعة هارفارد ترفض تعيين مدير “هيومن رايتس ووتش” السابق

قال كينيث روث المدير السابق لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” إن جامعة هارفارد العريقة منعت تعيينه في مركز لدراسات حقوق الإنسان تابع لها بسبب تغريدات كتبها عن إسرائيل خلال عمله السابق.

وذكرت مجلة (ذا نيشن) الأمريكية في تقرير أن روث تلقى عرضًا رسميًا للعمل من مركز “كار لسياسات حقوق الإنسان” بجامعة هارفارد في شهر مايو/أيار الماضي، بعد تركه منصبه مديرًا لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”.

وأضافت أن روث وافق على العرض من حيث المبدأ، ثم أجرى لقاء عبر الفيديو في شهر يوليو/تموز مع دوغلاس إلمندورف -عميد مدرسة كينيدي التابع لها المركز- من أجل التعارف بينهما.

Beyond ⁦ @KenRoth ⁩’s entirely uncontroversial appointment, this article is a case study in institutional corruption. https://t.co/36O9zhDwXz

ونقلت صحيفة “الغارديان” البريطانية عن روث أن اللقاء كان ودودًا لنحو نصف ساعة قبل أن يسأله إلمندورف عما إذا كان لديه أعداء؟ ليجيب روث بأن لديه الكثير من الأعداء، نظرًا لطبيعة عمله مديرًا لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” خلال 29 عامًا.

وأضاف روث للغارديان أنه كان من الواضح أن إلمندورف كان يحوّل دفة الحديث نحو إسرائيل، وسأله عن موقفه بشأنها لكنه لم يشر إلى أن الوظيفة على المحك خلال المقابلة.

If Harvard @Kennedy_School Dean Douglas Elmendorf headed a pro-Israel advocacy group, you could understand why he would want to suppress criticism of Israel. But he leads an institution that is supposed to uphold academic freedom. #WrongJob https://t.co/ZNEphF01Jh

— Kenneth Roth (@KenRoth) January 7, 2023