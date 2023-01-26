الدبابات الغربية لأوكرانيا.. هل تعد نقطة تحول؟ وما المتوقع منها؟

بعد أسابيع من إلحاح كييف على الحصول على دبابات قتال رئيسية، تعهدت واشنطن وبرلين بإرسال عدد من دبابات “أبرامز” و”ليوبارد 2″ مما يمهد الطريق امام حصول أوكرانيا على المزيد منها من دول أخرى.

وقال تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية إن قرار الدول الغربية بتزويد أوكرانيا بدبابات قتال رئيسية يعد بمثابة نقطة تحول رئيسية في الدعم الغربي لكييف.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأربعاء، إرسال 31 دبابة من من طراز “أبرامز” ضمن حزمة مساعدات جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار.

وجاء القرار الأمريكي بعد ساعات من إعلان ألمانيا إرسال 14 دبابة من طراز “ليوبارد 2” إلى أوكرانيا والسماح للدول التي تمتلكها بتزويد كييف بها، وسبق ذلك إعلان بريطانيا قبل أيام أنها سترسل نفس العدد تقريبا من دبابات “تشالنجر 2” التي تصنعها.

كما أعلنت دول أوربية أخرى مثل النرويج وإسبانيا وبولندا أنها سترسل أعدادا مماثلة من دبابات “ليوبارد 2” التي تمتلكها إلى أوكرانيا.

وقبل ذلك، أعلنت باريس وواشنطن عن تزويد كييف بمركبات مدرعة للاستطلاع وقوات المشاة.

وقالت ألمانيا إن الهدف بشكل عام هو تزويد أوكرانيا بكتيبتين من دبابات “ليوبارد 2”. وتتكون الكتيبة عادة من ثلاث أو أربع سرايا، كل منها تتكون من نحو 14 دبابة، وهذا قد يعني إرسال ما مجموعه نحو 80 إلى 110 دبابات.

وعلق الباحث في “صندوق مارشال الألماني للولايات المتحدة” برونو ليت عبر تويتر قائلا “من التبرع بخمسة آلاف خوذة ثقيلة إلى إرسال ليوبارد إلى أوكرانيا: في أقل من عام تخلت ألمانيا عن سبعة عقود من السياسة السلمية”.

وأضاف أن “ذلك يشكل نقطة تحول رئيسية في حد ذاته”، رغم تردد الحكومة الألمانية في البداية.

From offering 5000 helmets, to sending the Leo’s into Ukraine In less than a year 🇩🇪 deconstructed seven decades of pacifist policy. Perhaps reluctantly – but still a major #Zeitenwende in its own right pic.twitter.com/KyMRP7c7Gc — Bruno Lete (@Bruno_Lete) January 25, 2023

وقال تقرير وكالة الأنباء الفرنسية إن “هذه الجبهة الموحدة خلف كييف تبدو تحديا جديدا للروس الذين راهنوا منذ بداية النزاع على تراجع الدعم الغربي لأوكرانيا”.

وأضاف أن الدول الغربية تخاطر بأن تتهمهم موسكو “بالمشاركة في النزاع” مع هذه الشحنات الجديدة التي ستستلمها كييف.

وينقل التقرير عن المحلل العسكري الأوكراني ميكولا بيليكوف أن “مدافع الهاوتزر وراجمات الصواريخ التي تم توفيرها عام 2022 كانت بمثابة معدات خطرة، إن لم تكن أكثر خطورة من الدبابات القتالية، لأن المدفعية أقوى”.

وبالمثل، انتهى الأمر بواشنطن مؤخرا بالموافقة على تسليم نظام صواريخ “باتريوت” للدفاع الجوي متوسط المدى إلى كييف بعد الكثير من التردد خشية التصعيد، وتُعتبر هذه المنظومة من بين الأفضل في الغرب.

كيف سترد موسكو؟

وندد السفير الروسي لدى ألمانيا سيرغي نيتشايف بقرار برلين، قائلا إنه “خطير للغاية ومن شأنه أن ينقل النزاع إلى مستوى جديد من المواجهة”.

لكن مصدرا حكوميا أوربيا قال إن “تقييمنا هو أن (الدبابات) اليوم ليست أدوات تصعيد، نظرا لأن من المرجح أن يستخدمها الأوكرانيون” على أراضيهم فقط وليس خارجها.

وقد تنشر موسكو في خضم ردها الجيل التالي من دباباتها القتالية من طراز “تي14” في ساحة المعركة لأول مرة، لكن المشكلة أنه “تم تصنيع حوالي 20 قطعة منها فقط” حتى الآن، وفق أندراس راتش الباحث في “المجلس الألماني للعلاقات الدولية”.

وأضاف راتش: أنه “في غياب رد عسكري متناسب، يمكننا أن نتوقع هجوما إعلاميا متزايدا من روسيا التي يمكن أيضا أن تطلق حملة تعبئة عسكرية ثانية”.

إلا أنه يعتقد أن “الروس يعرفون جيدا أن بضع عشرات من الدبابات الغربية لن تغير وجه الحرب، ولذلك لا أتوقع تصعيدا فوريا من موسكو”.

"هجوم الربيع".. خبير عسكري يكشف أسباب إرسال دبابات أمريكية وألمانية لـ #أوكرانيا في هذا التوقيت وأثرها على الحرب#المسائية #روسيا pic.twitter.com/QMoBDDJ4S0 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 25, 2023

مصدر قوة

دعت كييف منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى إرسال نحو 300 دبابة غربية الصنع لشن هجمات مضادة، في ظل استقرار خطوط القتال نسبيا منذ شهور، ويثير وصول الربيع الوشيك مخاوف من إطلاق عملية روسية واسعة النطاق في منطقة دونباس.

وقال التقرير إنه يمكن للدبابات والمدرعات أن تسمح للقوات الأوكرانية بكسب أفضلية في التحرك، على أمل كسر حرب الخنادق الجارية واختراق خطوط الدفاع الروسية بدعم من المدفعية.

ويقول الخبير الأوكراني ميكولا بيليسكوف “كانت الدبابات القتالية جزءا لا يتجزأ من سباق التسلح منذ الحرب العالمية الثانية. ولا يمكن إجراء عملية دفاعية أو هجومية بدون ترسانة من الدبابات الهجومية”.

ومع ذلك، لن تضمن الدبابات وحدها تحقيق أفضلية في ساحة المعركة. إذ يشدد الخبير أنه يمكن “للدبابات أن تحقق نتائج عندما تُستخدم بالتنسيق مع فرق المشاة الميكانيكية والمدفعية والدفاع الجوي والصواريخ”.