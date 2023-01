الدبابات الغربية لأوكرانيا.. هل تعد نقطة تحول؟ وما المتوقع منها؟

بعد أسابيع من إلحاح كييف على الحصول على دبابات قتال رئيسية، تعهدت واشنطن وبرلين بإرسال عدد من دبابات “أبرامز” و”ليوبارد 2″ مما يمهد الطريق امام حصول أوكرانيا على المزيد منها من دول أخرى.

وقال تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية إن قرار الدول الغربية بتزويد أوكرانيا بدبابات قتال رئيسية يعد بمثابة نقطة تحول رئيسية في الدعم الغربي لكييف.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأربعاء، إرسال 31 دبابة من من طراز “أبرامز” ضمن حزمة مساعدات جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار.

وجاء القرار الأمريكي بعد ساعات من إعلان ألمانيا إرسال 14 دبابة من طراز “ليوبارد 2” إلى أوكرانيا والسماح للدول التي تمتلكها بتزويد كييف بها، وسبق ذلك إعلان بريطانيا قبل أيام أنها سترسل نفس العدد تقريبا من دبابات “تشالنجر 2” التي تصنعها.

كما أعلنت دول أوربية أخرى مثل النرويج وإسبانيا وبولندا أنها سترسل أعدادا مماثلة من دبابات “ليوبارد 2” التي تمتلكها إلى أوكرانيا.

وقبل ذلك، أعلنت باريس وواشنطن عن تزويد كييف بمركبات مدرعة للاستطلاع وقوات المشاة.

وقالت ألمانيا إن الهدف بشكل عام هو تزويد أوكرانيا بكتيبتين من دبابات “ليوبارد 2”. وتتكون الكتيبة عادة من ثلاث أو أربع سرايا، كل منها تتكون من نحو 14 دبابة، وهذا قد يعني إرسال ما مجموعه نحو 80 إلى 110 دبابات.

وعلق الباحث في “صندوق مارشال الألماني للولايات المتحدة” برونو ليت عبر تويتر قائلا “من التبرع بخمسة آلاف خوذة ثقيلة إلى إرسال ليوبارد إلى أوكرانيا: في أقل من عام تخلت ألمانيا عن سبعة عقود من السياسة السلمية”.

وأضاف أن “ذلك يشكل نقطة تحول رئيسية في حد ذاته”، رغم تردد الحكومة الألمانية في البداية.

