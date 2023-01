الإمدادات الغربية لأوكرانيا بالأسلحة.. هل تعكس ثقة بفرص انتصارها في الحرب على روسيا؟

بالرغم من عدم توصل الحلفاء الغربيين إلى أي توافق، الجمعة، لتسليم أوكرانيا دبابات ثقيلة، فإن هذه الدول تسرع إمدادات الأسلحة إلى كييف، مبدية ثقتها بفرص انتصارها في الحرب التي تشنها عليها روسيا.

وتحذر الدول الداعمة لأوكرانيا بأن الخطر الأكبر المحدق بهذا البلد هو أن يسود “سأم” في العواصم الغربية بعد مرور عام تقريبًا على بدء الحرب، في حال تراجع الاهتمام أو التعاطف حيال هذا البلد أو حمل التضخم في أسعار المواد الغذائية والطاقة القادة الغربيين على تركيز جهودهم في المشكلات الوطنية.

لكن أندري يرماك رئيس إدارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال “نرى الدعم والمساعدة يتعزّزان”.

وأضاف أن الدول الغربية تعد بمنح كييف “كل ما هو ضروري، ليس فقط من أجل وجودها، بل أيضًا من أجل الانتصار. هذا مهمّ”.

وحرصًا منهم على عدم استفزاز موسكو (القوة النووية) رفض حلفاء أوكرانيا لفترة طويلة قبل بداية الحرب منح البلد كمية كبيرة من الأسلحة، وهم يترددون كثيرًا لاتخاذ قرار بشأن تسليم “أسلحة هجومية” مثل الدبابات.

واليوم الجمعة، فشل وزراء الدفاع والقادة العسكريون من نحو 50 دولة في الاتفاق على تسليم كييف دبابات ثقيلة من طراز “ليوبارد” ألمانية الصنع، خلال اجتماع دعت إليه الولايات المتحدة في قاعدة رامشتاين الجوية غربي ألمانيا، لعدم الحصول على ضوء أخضر من برلين.

واعتبر زيلينسكي في خطابه المسائي عبر الفيديو “نعم، علينا أن نواصل القتال للحصول على دبابات حديثة، وكل يوم نؤكد بوضوح أكبر، ألا حل آخر أمام الدول الغربية سوى إرسال الدبابات”.

The Pentagon has announced it will send 90 Stryker armored fighting vehicles to Ukraine. It's the first transfer of the versatile eight-wheeled weapons from U.S. military stockpiles to a foreign country. https://t.co/3qgffvoVDE

وبالرغم من اضطرار كييف لانتظار الدعم بالدبابات، فإن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والسويد والدنمارك أصدرت إعلانات منفردة عن إرسال شحنات أسلحة كبيرة إلى البلد، من ضمنها مدرعات وصواريخ بعيدة المدى وعالية الدقة.

🇸🇪 have announced 50 CV90 IFVs and 12 Archer self—propelled howitzers will be delivered to 🇺🇦 in a support package worth over $419 Million.

The firing range of the Archer artillery system is reported to be around 50km. #Russia #Ukraine pic.twitter.com/SP2j5T7G5h

— WhereisRussiaToday (@WhereisRussia) January 19, 2023