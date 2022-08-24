ابنة الشهيدة مي عفانة.. هل تدرك طفلة في السادسة لماذا احتُجز جثمان أمها 14 شهرا؟ (فيديو)

قبل نحو شهرين، حينما سُئلت الطفلة الفلسطينية سلاف (6 أعوام) عن أكثر ما تفتقده بعد مرور سنة على استشهاد أمها مي عفانة، أجابت “جثمانها!”، في لقطة غزت المنصات العربية وأثارت الحديث عن قضية احتجاز إسرائيل لجثامين الشهداء.

✌🇵🇸✌"إيش أكثر إشي مشتاقتيله؟.. جثمانها" ..

اليوم سيتم استلام جثمان الشهيدة الأم مي عفانة . pic.twitter.com/ma5jXuAGjp — 🇵🇸حركة فتح – قطاع غزة🇵🇸 (@fatehgaza) August 23, 2022

وأمس الثلاثاء وبعد 14 شهرًا، أفرجت سلطات الاحتلال عن جثمان مي، وكانت طفلتها سلاف بين مئات تجمّعوا في بلدة أبو ديس شرق القدس، وخرجوا لاستقبال الشهيدة وتشييعها رافعين صورها وأعلام فلسطين.

وكما لفتت الطفلة الأنظار قبل شهرين، كانت هي بطلة الوداع الأخير أيضًا، واجتاحت نظرتها الأخيرة على الجثمان منصات التواصل. وظهرت سلاف وهي ترتدي قميصًا يحمل صورة أمها الشهيدة وفوقه زي عسكري أمام مسجد “صلاح الدين الأيوبي” في أبو ديس.

نظرة الوداع الأخيرة "لسلاف" ابنة الـ6 سنوات على جثمان والدتها مي عفانة التي يتم تشييع جثمانها الآن في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة pic.twitter.com/ukkK9v79dB — AlQastal القسطل (@AlQastalps) August 23, 2022

وتجمّع الصحفيون حول الطفلة ليسألوها عن والدتها وعلاقتهما التي انطفأت على أيدي الاحتلال منذ سنة وشهرين، فسردت -رغم صغر سنّها- تفاصيل لا تُنسى عن الحب والحضن الدافئ والتشارك في كل تفاصيل الحياة اليومية.

تغطية صحفية: "بكاء الطفلة سُلاف خلال تشييع والدتها مي عفانة التي احتجز الاحتلال جثمانها لـ14 شهرًا بعد ارتقائها برصاص جنوده في #القدس المحتلة". pic.twitter.com/A5rkmlc6Qv — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 23, 2022

وفي 16 يونيو/حزيران 2021، استشهدت الأكاديمية مي عفانة (27 عامًا) برصاص الاحتلال عند حاجز حِزما العسكري شرقي القدس بزعم محاولتها دعس جنود وطعنهم، الأمر الذي نفاه والدها حينذاك جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أن ابنته لديها مشاكل صحية كبيرة ولم تكن تمتلك القوة أو القدرة على تنفيذ أي هجوم.

ولم يكتفِ الجنود بقتل مي لكن سرعان ما احتجزوا جثمانها ضمن إجراء أقرته محكمة الاحتلال عام 2019، لاستخدام احتجاز الجثامين ورقة مساومة في أي مفاوضات مستقبلًا.

ابنة الـ٦ سنوات سلاف عفانة تودع جثمان والدتها مي التي ارتقت قبل ١٤ شهراً برصاص الاحتلال

ياعمري 💔💔😢😢

مليون لعنه على كيان مجرم ارهابي#مي_عفانة #شهداء_فلسطين pic.twitter.com/ZckujczViK — علي سوراقسطيني (@lyalraq13900368) August 23, 2022

ماذا يعني أن تفقد طفلة في السادسة أمها؟

ولكن، هل فعلًا تدرك طفلة في السادسة معنى أن تودّع اليوم أمها التي استشهدت قبل 14 شهرًا؟ سؤال طرحته وكالة الأنباء الفلسطينية مستنكرة احتجاز جثامين الشهداء ومن بينهم “مي”.

فعلى الأرجح -وفق الوكالة الفلسطينية- قد تظن سلاف أن جسد أمها الذي كان في طريقه إلى البلدة أمس بعد أن أفرج عنه الاحتلال، ما زالت تدب فيه الروح، فكيف يتسلل إلى مداركها الغضة ما يصعب على البالغين استيعابه بأن هناك من يحتجز أجسادًا بلا حياة؟

صور| سُلاف في وداع والدتها الشهيدة مي عفانة في بلدة أبو ديس شرق القدس بعد تسليم جثمانها المحتجز لدى الاحتلال منذ 14 شهرًا. pic.twitter.com/aRfa0dFFcF — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 24, 2022

والأقرب إلى ذهن طفلة بعمرها تصديقُ فكرة اعتقال الأحياء، فما الذي يمنع “الغائبة” أمها من أن تنام في مثواها الأخير كغيرها من الموتى؟ وبعد وصول الجثمان كانت العَبَرات جليّة على كل الوجوه تقريبًا، ومن بينهم سلاف التي لم تقوَ على التحرك وحيدة، وكأن برودة جسد والدتها سرت في جسدها بنظرة وقبلة الوداع، حسب وصف الوكالة الفلسطينية.

رافقت سلاف موكب التشييع وصولًا إلى المدفن، وقفت بجوار القبر عند مغيب الشمس وهي تراقب جسد أمها الذي سيغيب عنها إلى الأبد، التف حولها كثيرون وأحاطوها بمزيد من العطف، يمازحونها تارة ويمسحون على رأسها تارة أخرى، فتلتفت إليهم وهي تراقب الحفرة التي تمتلئ شيئًا فشيئًا.

بالدموع، الطفلة سلاف جفال (6 أعوام)تودع جثمان والدتها مي عفانة، والتي قتلها الاحتلال قبل 14 شهراً واحتجز جثمانها.

💔💔😢😢#مي_عفانة #شهداء_فلسطين pic.twitter.com/GIVXRT722x — علي سوراقسطيني (@lyalraq13900368) August 23, 2022

سلاف التي حملت الإكليل وانحنت أمام قبر أمها، التقت هناك أيضًا بوالدها حسن جفال الذي أحاطت به وسائل الإعلام وكان يجيب عن سؤال لأحد الصحفيين قائلًا “سأترك للناس أن يتخيلوا، ماذا يعني أن تفقد طفلة في السادسة أمها؟” وهو السؤال الذي لخص حال أطفال كثُر من أبناء الشهداء.

سُلاف طفلة مي عفانة تضع إكليل الورد على قبرها بعد موارتها الثرى . pic.twitter.com/dw3dr2Iu13 — Jmedia (@Jmediaps) August 23, 2022

سياسة احتجاز الجثامين

وبحسب تقرير رسمي لوزارة الإعلام الفلسطينية في أبريل/نيسان الماضي، تحتجز سلطات الاحتلال جثامين 105 شهداء في الثلاجات بجانب 256 شهيدًا في مقابر الأرقام، من بينهم 9 أطفال و3 شهيدات و8 أسرى أمضوا مددًا مختلفة في سجون الاحتلال.

ويرفض الاحتلال إعطاء معلومات عن أماكن احتجاز أغلب الجثامين، بل والأخطر من ذلك ما يُتداول عن استغلال إسرائيل لتلك الجثامين وسرقة أعضائها واستخدامها في معالجة مرضى إسرائيليين، وفق التقرير.

أخيرا وبعد 14 شهرا.. الطفلة "سلاف" سترى جثمان أمها #مي_عفانة التي ارتقت برصاص قوات الاحتلال العام الماضي pic.twitter.com/TNigYteIoZ — قدس + (@PlusQuds) August 23, 2022

ويتخذ الاحتلال الاحتجاز وسيلة لابتزاز أهالي الشهداء الذين يعيشون في قلق وخوف ولهفة أمل اللقاء الأخير. وفي عام 2008، أوقف الاحتلال هذه السياسة ولكنه عاد إلى ممارستها كآلية ضبط وعقاب للفلسطينيين، بقرار من الحكومة الإسرائيلية بتاريخ 13 أكتوبر/تشرين الأول 2015.

وفي سبتمبر/أيلول 2019، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارًا يجيز للقائد العسكري احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين ودفنهم مؤقتًا لغرض استخدامهم أوراقًا تفاوضية مستقبلًا.

"كانت تحبني وتعلمني وتعمل معي كل اشي" سُلاف طفلة الشـــــهـــيدة مي عفانة تستذكر والدتها خلال تشييع جثمانها في القدس المحتلة اليوم. pic.twitter.com/Bhe3Zx2g5h — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 23, 2022

وفي ديسمبر/كانون الأول 2021، أقر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس سياسة عدم تسليم جثامين منفذي العمليات الفدائية بغض النظر عن نتائج العملية أو عن الانتماء الفصائلي للشهيد.

ويُعد استمرار احتجاز إسرائيل لجثامين الشهداء وعدم الكشف عن أماكن المفقودين مخالفة واضحة لمعاهدة لاهاي لسنة 1907 التي تتعلق بقوانين الحروب وأعرافها، ومخالفة أيضًا لاتفاقية جنيف الأولى (في البندين 15 و17) التي تُلزم الدولة المحتلة بتسليم جثامين الشهداء لذويهم ودفنهم مع المحافظة على كرامتهم حسب معتقداتهم الدينية قدر الإمكان.