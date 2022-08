فورين بوليسي: خلاف محتدم بين الكونغرس وبايدن بشأن المساعدات العسكرية لمصر

كشف تقرير لمجلة (فورين بوليسي) عن خلاف محتدم بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والكونغرس حول المساعدات العسكرية التي تقدم سنويًّا لمصر.

فعلى مدار نحو 35 عامًا، أرسلت الولايات المتحدة 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية لمصر لتعزيز العلاقة الجيوسياسية المهمة بين الولايات المتحدة ومصر والمساعدة على استقرار العلاقات غير المستقرة بين مصر والحليف الأهم لواشنطن في الشرق الأوسط “إسرائيل”.

وفي السنوات الأخيرة، وضع الكونغرس قاعدة تقضي بضرورة أن يكون جزء من هذا التمويل -حوالي 300 مليون دولار- مشروطًا بتمسك الحكومة المصرية ببعض شروط حقوق الإنسان الأساسية، لكن للرئيس الأمريكي حق التنازل عن هذه القاعدة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وهو ما استخدمه الرئيس -في كل عام تقريبًا- للحفاظ على استمرارية دفع المساعدات كاملة.

والآن هناك مجموعة متزايدة من الحقوقيين والمشرعين -ولا سيما من الجناح التقدمي للحزب الديمقراطي- يريدون من بايدن أن يرسل رسالة إلى القاهرة مفادها أن واشنطن لن تقبل الوضع الراهن بإرسال نفس القدر من المساعدة العسكرية، في ضوء سجل حقوق الإنسان الكئيب في مصر.

ويرى هؤلاء أن القيام بأي شيء أقل من ذلك يعني أن بايدن لا يفي لوعد حقوق الإنسان المهم الذي قطعه خلال حملته الرئاسية.

وقال سيث بيندر، مدير المناصرة في مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط “إن حالة حقوق الإنسان في مصر مروعة تمامًا كما كانت قبل تولي بايدن السلطة، وكما كانت في العام الماضي، وكما هي الآن”.

