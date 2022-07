بالأسماء.. نيويورك تايمز تكشف احتجاز الآلاف في مصر عبر “الحبس الدوّار” (فيديو)

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع تحقيق نشرته صحيفة نيويورك تايمز خلص إلى أن السلطات المصرية تحتجز الآلاف ضمن نظام حبس احتياطي يمكن تمديده إلى أجل غير مسمى ويسمح بسجن الأشخاص بلا محاكمة.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن الأرقام الرسمية لا تُظهر عدد الأشخاص الموجودين في هذا النظام لكنها حصرت أكثر من 4500 شخص كانوا محتجزين على ذمة قضايا في محاكم العاصمة القاهرة فقط خلال الفترة من سبتمبر/أيلول 2020 إلى فبراير/شباط 2021، مؤكدة أن هذا الرقم لا يمثّل العدد الكامل للمعتقلين، ولا يشمل المحتجزين خارج العاصمة ولا المحتجزين في مراكز الشرطة أو المعسكرات أو غيرهم من المخفين قسرًا.

وأوضحت الصحيفة أن عملية “الحبس الدوّار” تبدأ باعتقال قوات الأمن لأشخاص من الشارع أو من منازلهم، ثم إخفائهم دون إخطار العائلات أو المحامين. وعندما يظهر المعتقلون، تتهمهم النيابة بالضلوع في “نشاط إرهابي” ويتم احتجازهم لأشهر أو سنوات مع احتمال “تدويرهم” على ذمة قضايا أخرى من دون نهاية.

Egypt has tens of thousands of political prisoners. Some face trials. Others are trapped in a pretrial detention system. The New York Times created the first public record of that circular legal process, revealing thousands trapped in pretrial detention. https://t.co/Mvkku9afoC pic.twitter.com/Ft6epKeZOe

— The New York Times (@nytimes) July 16, 2022