وول ستريت جورنال: اجتماع سري بين قادة عسكريين عرب وإسرائيليين وأمريكيين في شرم الشيخ

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مصادر لم تسمها، أن مدينة شرم الشيخ المصرية شهدت في مارس/آذار الماضي اجتماعًا سريًا لم يعلن عنه بين مسؤولين عسكريين، بينهم قادة، من إسرائيل ودول عربية والولايات المتحدة.

وذكرت المصادر أن الجنرال فرانك ماكينزي قائد القيادة المركزية وقتها ترأس الجانب الأمريكي في الاجتماع، الذي بحث كيفية التنسيق بين تلك الدول في مواجهة القدرات المتنامية لإيران فيما يتعلق بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاجتماع جاء عقب مباحثات سرية بين مجموعات عمل من مسؤولين أقل رتبة، تم خلالها مناقشة كيفية التعاون بينهم للكشف عن التهديدات من الجو ومواجهتها.

ونقلت عن مصادر أن المشاركين في اجتماع شرم الشيخ توصلوا لاتفاق من حيث المبدأ بشأن الإبلاغ السريع عن التهديدات الجوية فور كشفها.

وقالت الصحيفة إن الولايات المتحدة تأمل منذ عقود في إنشاء درع دفاع جوي يغطي منطقة الشرق الأوسط عن طريق الربط بين قدرات دول المنطقة مثل الرادارات والأقمار الاصطناعية.

وقبل أيام، قال وزير الدفاع بيني غانتس في إحاطة أمام نواب الكنيست وفق نص رسمي “خلال العام الماضي، كنت أقود برنامجًا مكثفًا مع شركائي في البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) والإدارة الأمريكية سيعزز التعاون بين إسرائيل ودول المنطقة”.

وأضاف “هذا البرنامج بدأ العمل به بالفعل، وتمكن بنجاح من اعتراض محاولات إيرانية لمهاجمة إسرائيل ودول أخرى”.

وأعرب غانتس عن أمله في أن تتخذ “خطوة أخرى للأمام في هذا الجانب (من التعاون الإقليمي) خلال زيارة الرئيس (الأمريكي جو) بايدن” إلى المنطقة الشهر المقبل.