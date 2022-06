التايمز: أدلة أمام الجنائية الدولية على اختطاف الصين لمسلمي الإيغور من المنافي

قُدّمت إلى المحكمة الجنائية الدولية، هذا الأسبوع، أدلة على اختطاف الصين لمسلمين من الإيغور الذين فروا إلى الخارج وإعادتهم قسرًا وسط تحذيرات من نفاد الوقت لإنقاذ شعب الإيغور من الإبادة، وفق صحيفة التايمز.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن محامي الإيغور في المنافي يريدون أن تفتح المحكمة تحقيقًا في انتهاكات بيجين بمقاطعة شينجيانغ شمال غربي الصين، بناءً على حالات الإخفاء القسري وعودة الإيغور من دول أجنبية، للتحايل على أن الصين ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية.

وكان قد تم تطبيق نفس المبدأ للتحقيق في اضطهاد ميانمار لشعب الروهينغا الذين أجبروا على عبور الحدود إلى بنغلاديش، كما تحقق المحكمة الجنائية الدولية في اختطاف روسيا المزعوم لآلاف المدنيين الأوكرانيين الذين اختفوا عبر الحدود.

وقال المحامي البريطاني الذي يقود القضية رودني ديكسون “لقد أدرك المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية خطورة عمليات الترحيل الجماعي والإخفاء، وقال إن مكتبه سيجمع أدلة على إرسال الأوكرانيين إلى روسيا. وبالمثل، ينبغي تجميع مثل هذه الأدلة ومراجعتها من المحكمة الجنائية الدولية لإجبار الإيغور وغيرهم على الرجوع إلى الصين من أراضي المحكمة الجنائية الدولية”.

وتشمل الأدلة المقدمة إلى المحكمة رواية مباشرة من شاهد فر من أحد معسكرات الاعتقال في شينجيانغ، حيث يتم تحذير المحتجزين بشكل روتيني من أنه سيتم تعقّبهم وإعادتهم في حالة فرارهم إلى الخارج.

A possible route to International Criminal Court jurisdiction for the Chinese government's crimes against humanity targeting Uyghur Muslims: though China isn't an ICC member, Tajikistan is, & Beijing is allegedly deporting Uyghurs from Tajikistan to China. https://t.co/QboIhXzIJo

