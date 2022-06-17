تقارير|الأراضي الفلسطينية المحتلة

“سيطلقون الذخيرة الحية”.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتزم التدريب في قرى مَسافر يطّا بالخليل

سلطات الاحتلال تحول منطقة مسافر يطا إلى منطقة عسكرية (غيتي)
17/6/2022

يعتزم جيش الاحتلال الإسرائيلي إجراء تدريبات إطلاق نار، في تجمعات سكانية فلسطينية، مهددة بالترحيل في جنوبي الضفة الغربية.

وقالت منظمة “كسر الصمت” اليسارية الإسرائيلية (غير حكومية) في تغريدة على تويتر “تلقى سكان 7 قرى في مَسافر يطّا جنوب الخليل، رسالة من الجيش مفادها: الأسبوع المقبل، من الاثنين إلى الأربعاء، سيتدرب الجيش في منطقتكم”.

وأضافت المنظمة “لم يتم تحديد ساعات محددة أو مكان محدد أو أي معلومات أخرى، حقيقة واحدة: جنود مسلحون سيطلقون الذخيرة الحية بالقرب من منازلهم ومزارعهم”.

وعادة ما يُخلي جيش الاحتلال السكان مؤقتًا من منازلهم لفترات التدريب، بحسب مؤسسات حقوقية إسرائيلية بينها “بتسيلم”.

وأثار القرار ردود فعل مستنكرة في صفوف اليسار الإسرائيلي، بما فيه حزب ميرتس، الشريك بالحكومة.

وقال موسى راز عضو الكنيست من حزب “ميرتس” في تغريدة على تويتر “بعثتُ برسالة إلى وزير الدفاع بيني غانتس طالبته فيها فورًا بإلغاء التمرين المزمع إجراؤه الأسبوع المقبل في ريف مَسافر يطّا في جنوب الخليل”.

وأضاف “التدريب بالذخيرة الحية، لا يتم في مكان يعيش فيه الناس”.

وقالت حركة السلام الآن، اليسارية الإسرائيلية (غير حكومية) في تغريدة عبر تويتر، الجمعة “إسرائيل تواصل جهودها لطرد الفلسطينيين من مَسافر يطّا”.

ولم يَصدر أي تعليق عن جيش الاحتلال بشأن التدريبات المزمعة.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية، قد قضت الشهر الماضي، بإخلاء ما يزيد عن 1200 فلسطيني من التجمعات السكانية في مَسافر يطّا وهدم منازلهم، لإفساح المجال لمنطقة إطلاق نار لجيش الاحتلال بعد معركة قانونية استمرت عقودًا.

وفتح الحكم الطريق أمام واحدة من أكبر عمليات النزوح منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية في حرب 1967.

لكن السكان يرفضون المغادرة على أمل أن يمنع صمودهم والضغط الدولي، إسرائيل من تنفيذ عمليات الطرد.

وانتقد الاتحاد الأوربي القرار قائلًا إنه “لا يمكن اعتبار إنشاء منطقة إطلاق نار، سببًا عسكريًا حتميًا لنقل السكان الواقعين تحت الاحتلال”.

ويواجه آلاف الفلسطينيين في جنوبي الضفة الغربية، مخاطر التهجير من أراضيهم التي يقول جيش الاحتلال إنه يستخدمها كمناطق تدريبات.

واستنادا إلى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، فقد هدمت سلطات الاحتلال أو صادرت 217 مبنى فلسطينيًا في “منطقة إطلاق النار” منذ 2011، مما أدى إلى تهجير 608 فلسطينيين.

فلسطيني من منطقة مسافر يطا يحمل الأوراق التي تثبيت ملكية أرضه (غيتي)

متعلقات إحدى العائلات تحولت إلى حطام بعد وصول جنود الاحتلال بالجرافات لهدم بعض الأكواخ (رويترز)

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات