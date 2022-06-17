“سيطلقون الذخيرة الحية”.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتزم التدريب في قرى مَسافر يطّا بالخليل

يعتزم جيش الاحتلال الإسرائيلي إجراء تدريبات إطلاق نار، في تجمعات سكانية فلسطينية، مهددة بالترحيل في جنوبي الضفة الغربية.

وقالت منظمة “كسر الصمت” اليسارية الإسرائيلية (غير حكومية) في تغريدة على تويتر “تلقى سكان 7 قرى في مَسافر يطّا جنوب الخليل، رسالة من الجيش مفادها: الأسبوع المقبل، من الاثنين إلى الأربعاء، سيتدرب الجيش في منطقتكم”.

وأضافت المنظمة “لم يتم تحديد ساعات محددة أو مكان محدد أو أي معلومات أخرى، حقيقة واحدة: جنود مسلحون سيطلقون الذخيرة الحية بالقرب من منازلهم ومزارعهم”.

Residents of Masafer Yatta have received notice from the IDF that a 3 day training exercise is due to take place where they live next week. They don't know exactly where or at what times. All they know is armed soldiers will be using live fire next to their homes & on their land. pic.twitter.com/wukwMXmqNH — Breaking the Silence (@BtSIsrael) June 17, 2022

وعادة ما يُخلي جيش الاحتلال السكان مؤقتًا من منازلهم لفترات التدريب، بحسب مؤسسات حقوقية إسرائيلية بينها “بتسيلم”.

Alternative headline: Israel continues efforts to expel Palestinians in Masafer Yatta https://t.co/DmBuSAbkzR — B'Tselem בצלם بتسيلم (@btselem) June 16, 2022

وأثار القرار ردود فعل مستنكرة في صفوف اليسار الإسرائيلي، بما فيه حزب ميرتس، الشريك بالحكومة.

وقال موسى راز عضو الكنيست من حزب “ميرتس” في تغريدة على تويتر “بعثتُ برسالة إلى وزير الدفاع بيني غانتس طالبته فيها فورًا بإلغاء التمرين المزمع إجراؤه الأسبوع المقبل في ريف مَسافر يطّا في جنوب الخليل”.

وأضاف “التدريب بالذخيرة الحية، لا يتم في مكان يعيش فيه الناس”.

שלחתי מכתב לשר הבטחון גנץ בדרישה שיורה מיידית על ביטול התרגיל המתוכנן להתקיים בשבוע הבא בשטח כפרי מסאפר יטא שבדרום הר חברון. זה צריך להיות מובן מאליו: לא מקיימים אימונים באש חיה במקום בו גרים אנשים. pic.twitter.com/5cicO1hLOP — Mossi Raz | מוסי רז | موسي راز 🟣 (@mossi_raz) June 16, 2022

وقالت حركة السلام الآن، اليسارية الإسرائيلية (غير حكومية) في تغريدة عبر تويتر، الجمعة “إسرائيل تواصل جهودها لطرد الفلسطينيين من مَسافر يطّا”.

ولم يَصدر أي تعليق عن جيش الاحتلال بشأن التدريبات المزمعة.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية، قد قضت الشهر الماضي، بإخلاء ما يزيد عن 1200 فلسطيني من التجمعات السكانية في مَسافر يطّا وهدم منازلهم، لإفساح المجال لمنطقة إطلاق نار لجيش الاحتلال بعد معركة قانونية استمرت عقودًا.

وفتح الحكم الطريق أمام واحدة من أكبر عمليات النزوح منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية في حرب 1967.

لكن السكان يرفضون المغادرة على أمل أن يمنع صمودهم والضغط الدولي، إسرائيل من تنفيذ عمليات الطرد.

כותרת אלטרנטיבית: ישראל ממשיכה בגירוש השקט של תושבי מסאפר יטאhttps://t.co/XBogDtZkSr — B'Tselem בצלם بتسيلم (@btselem) June 16, 2022

وانتقد الاتحاد الأوربي القرار قائلًا إنه “لا يمكن اعتبار إنشاء منطقة إطلاق نار، سببًا عسكريًا حتميًا لنقل السكان الواقعين تحت الاحتلال”.

ويواجه آلاف الفلسطينيين في جنوبي الضفة الغربية، مخاطر التهجير من أراضيهم التي يقول جيش الاحتلال إنه يستخدمها كمناطق تدريبات.

واستنادا إلى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، فقد هدمت سلطات الاحتلال أو صادرت 217 مبنى فلسطينيًا في “منطقة إطلاق النار” منذ 2011، مما أدى إلى تهجير 608 فلسطينيين.

فلسطيني من منطقة مسافر يطا يحمل الأوراق التي تثبيت ملكية أرضه (غيتي)

متعلقات إحدى العائلات تحولت إلى حطام بعد وصول جنود الاحتلال بالجرافات لهدم بعض الأكواخ (رويترز)