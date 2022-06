“سيطلقون الذخيرة الحية”.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتزم التدريب في قرى مَسافر يطّا بالخليل

يعتزم جيش الاحتلال الإسرائيلي إجراء تدريبات إطلاق نار، في تجمعات سكانية فلسطينية، مهددة بالترحيل في جنوبي الضفة الغربية.

وقالت منظمة “كسر الصمت” اليسارية الإسرائيلية (غير حكومية) في تغريدة على تويتر “تلقى سكان 7 قرى في مَسافر يطّا جنوب الخليل، رسالة من الجيش مفادها: الأسبوع المقبل، من الاثنين إلى الأربعاء، سيتدرب الجيش في منطقتكم”.

وأضافت المنظمة “لم يتم تحديد ساعات محددة أو مكان محدد أو أي معلومات أخرى، حقيقة واحدة: جنود مسلحون سيطلقون الذخيرة الحية بالقرب من منازلهم ومزارعهم”.

Residents of Masafer Yatta have received notice from the IDF that a 3 day training exercise is due to take place where they live next week. They don't know exactly where or at what times. All they know is armed soldiers will be using live fire next to their homes & on their land. pic.twitter.com/wukwMXmqNH

— Breaking the Silence (@BtSIsrael) June 17, 2022