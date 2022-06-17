شهداء “الثلاثاء الحمراء” بثورة البراق.. تعرّف على 3 مناضلين تسابقوا إلى حبل المشنقة

كان المناضل الفلسطيني محمد جمجوم يزاحم رفيقه فؤاد حجازي ليكون أول من يتم تنفيذ حكم الإعدام فيه غير آبه بالموت فكان له ما أراد، أما عطا الزير وهو الثالث فطلب أن ينفذ حكم الإعدام فيه دون قيود إلا أن طلبه رُفض فحطم قيده وتقدم نحو حبل المشنقة رافعًا رأسه.

هذه إحدى اللفتات البطولية لشهداء “ثورة البراق” الثلاثة الذين يوافق اليوم الجمعة السابع عشر من يونيو/حزيران، الذكرى الـ92 لإعدامهم من قِبل سلطات الانتداب البريطاني.

يوافق اليوم الجمعة (17 حزيران)، الذكرى الـ92 لإعدام سلطات الاحتلال البريطاني شهداء "ثورة البراق" الأبطال الثلاثة محمد جمجوم، وفؤاد حجازي، وعطا الزير، حيث جرى إعدامهم في سجن القلعة بمدينة عكا. pic.twitter.com/xrd1EdrLiW — قدس + (@PlusQuds) June 17, 2022

وخلدت قصيدة إبراهيم طوقان “الثلاثاء الحمراء” قصتهم، إلى جانب مرثية نوح إبراهيم الشهيرة “من سجن عكا طلعت جنازة”، وكلتاهما غنّتهما فرقة العاشقين المحلية ولا يزال الفلسطينيون يرددونهما إلى الآن.

وفي مثل هذا اليوم من عام 1930، تم إعدام المناضلين الثلاثة “محمد جمجوم، وفؤاد حجازي، وعطا الزير” في سجن القلعة بمدينة عكا رغم الاستنكارات والاحتجاجات العربية.

91 عاماً على استشهادهم وما زالت اسمائهم تتردد ، ما زالت صورهم راسخة ، وما زال الجلاد جاثما على صدورنا

في ذكرى #الثلاثاء_الحمراء .. أنشودة من سجن عكا طلعت جنازة.. والتي تخلد ذكرى شـهداء #ثـورö_البراق الأبطال " محمد جمجوم ، فؤاد حجازي ، عطا الزير " pic.twitter.com/V3kyrehAPq — أبومجاهد محمد البريم (@mojahed901) June 18, 2021

ثورة البراق

بدأت قصة المناضلين الثلاثة بعدما اعتقلت الشرطة البريطانية مجموعة من الشبان الفلسطينيين إثر اندلاع ثورة البراق، التي بدأت عندما نظم يهود مظاهرة ضخمة في 14 أغسطس/آب من عام 1929 بمناسبة ما سموه “ذكرى تدمير هيكل سليمان”.

وأتبعوها في اليوم التالي بمظاهرة كبيرة في شوارع القدس، حتى وصلوا إلى حائط البراق وهناك أخذوا يرددون “النشيد القومي الصهيوني” ويشتمون المسلمين.

وفي اليوم التالي، الجمعة 16 أغسطس/ آب الذي وافق ذكرى المولد النبوي الشريف توافد المسلمون ومن ضمنهم الشهداء الثلاثة للدفاع عن حائط البراق الذي بيّت اليهود نيتهم للاستيلاء عليه فوقعت صدامات عمت معظم فلسطين.

واعتقلت شرطة الانتداب 26 فلسطينيا ممن شاركوا في الدفاع عن حائط البراق، وحكمت عليهم جميعا بالإعدام في البداية، ثم خففت العقوبة عن 23 منهم إلى السجن المؤبد، وأبقت الحكم بإعدام على الشهداء الثلاثة محمد جمجوم، وفؤاد حجازي، وعطا الزير.

وحددت سلطات الانتداب البريطاني يوم 17 يونيو/حزيران من عام 1930، موعدا لتنفيذ حكم الإعدام في هؤلاء الأبطال، في وقت تحدى فيه هؤلاء الشهداء الخوف من الموت.

الشهداء الثلاثة

الشهيد عطا الزير من مواليد مدينة الخليل وعمل في مهن يدوية عدة واشتغل بالزراعة وعُرف عنه منذ صغره جرأته وقوته الجسدية، وشارك في المظاهرات التي شهدتها المدينة احتجاجا على الهجرة إلى فلسطين.

والشهيد محمد خليل جمجوم منحدر من مدينة الخليل أيضا، وقد تلقى دراسته الابتدائية فيها، وعندما خرج إلى الحياة العامة عاش ظلم الانتداب، وعرف بمقاومته للصهاينة ورفضه للاحتلال مثل العديد من أبناء الخليل.

وكان جمجوم يتقدم المظاهرات احتجاجًا على اغتصاب أراضي الفلسطينيين، وكانت مشاركته في الثورات دفاعا عن المسجد الأقصى مما جعل سلطات الانتداب البريطاني تقدم على اعتقاله.

كان فؤاد حجازي أصغر الشهداء الثلاثة سنًّا وهو مولود في مدينة صفد، وتلقى دراسته الابتدائية والثانوية في الكلية الأسكتلندية، وأتم دراسته الجامعية في الجامعة الأمريكية في بيروت، وعرف منذ صغره بشجاعته وحبه لوطنه، وشارك مشاركة فعالة في مدينته في الثورة التي عمت أنحاء فلسطين.

في ذكرى ثورة البراق 3 شهداء في جنين ولا زالت فلسطين تدفع من دم أبنائها ثمن الحريه والاستقلال والدوله الذي نسال الله رغم القهر والغضب والحزن ان يكون قريب …فلسطين لنا والاحتلال الى زوال هذا هو ايماننا ولن نكفر به ابدا ….جمعتكم مسك فايح pic.twitter.com/n1BrTKQxhJ — Majeda (@Majeda74846095) June 17, 2022

رسالة جماعية ووصية

وسُمح للشهداء الثلاثة بأن يكتبوا رسالة في اليوم السابق لموعد الإعدام، جاء فيها: “الآن ونحن على أبواب الأبدية، مقدمين أرواحنا فداء للوطن المقدس، لفلسطين العزيزة، نتوجه بالرجاء إلى جميع الفلسطينيين، ألا تُنسى دماؤنا المهراقة وأرواحنا التي سترفرف في سماء هذه البلاد المحبوبة”.

شهداء ثورة البراق الذين أعدموا بواسطة الاحتلال الانجليزي الذي يعطي محاضرات الآن ويجمع الوزراء من أجل حقوق الإنسان الوهمية . https://t.co/YnM054N0q6 — سالم اليازوري 🇵🇸 (@samda93) September 26, 2021

وكتب الشهداء “نتذكر أننا قدمنا عن طيبة خاطر، أنفسنا وجماجمنا لتكون أساسا لبناء استقلال أمتنا وحريتها وأن تبقى الأمة مثابرة على اتحادها وجهادها في سبيل خلاص فلسطين من الأعداء، وأن تحتفظ بأراضيها فلا تبيع للأعداء منها شبرا واحدا، وألا تهون عزيمتها وألا يضعفها التهديد والوعيد، وأن تكافح حتى تنال الظفر”.

وقال الشهداء في رسائلهم “لنا في آخر حياتنا رجاء إلى ملوك وأمراء العرب والمسلمين في أنحاء المعمورة، ألا يثقوا بالأجانب وسياستهم وليعلموا ما قال الشاعر بهذا المعنى: ويروغ منك كما يروغ الثعلب”.

وخلد الشاعر الفلسطيني إبراهيم طوقان في قصيدته “الثلاثاء الحمراء” الشهداء الثلاثة، الذين تناقلت الأجيال حكاية مواجهتهم حبل المشنقة وكانوا يتنافسون في من يتقدم رفاقه لنيل شرف الشهادة قبله، ويقول مطلعها “كانوا ثلاثة رجال يتسابقوا عالموت، أقدامهم عليت فوق رقبة الجلاد، وصاروا مثل يا خال، طول وعرض البلاد”.

أما مرثية نوح إبراهيم فجاء مطلعها “من سجن عكا طلعت جنازة.. محمد جمجوم وفؤاد حجازي.. وجازي عليهم يا شعبي جازي.. المندوب السامي وربعه عمومه”.