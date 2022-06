معهد ستوكهولم يحذر: العالم يتجه نحو عصر تسلّح نووي جديد

حذر معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام (سيبري) الرائد في تقرير نُشر اليوم الاثنين، من أن عدد الأسلحة النووية في العالم سيرتفع في العقد المقبل بعد 35 عامًا من التراجع.

وقالت المؤسسة البحثية البارزة في مجال الصراع والتسليح إن الهجوم الروسي على أوكرانيا والدعم الغربي لكييف أديا إلى تصعيد التوترات بين الدول التسع المسلحة نوويًّا في العالم.

وعلى الرغم من انخفاض عدد الأسلحة النووية بشكل طفيف بين يناير/كانون الثاني 2021 ويناير/كانون الثاني 2022، قال معهد ستوكهولم إنه إذا لم تتخذ القوى النووية إجراء فوريًّا فقد تبدأ المخزونات العالمية النووية في الارتفاع قريبًا لأول مرة منذ عشرات السنين.

The 9 nuclear-armed states—🇺🇸, 🇷🇺, 🇬🇧, 🇫🇷, 🇨🇳, 🇮🇳, 🇵🇰, 🇮🇱 and 🇰🇵—together possessed an estimated 12 705 warheads at the start of 2022. This marked a decrease from an estimated 13 080 at the beginning of 2021.

Read more in #SIPRIYearbook 2022 ➡️ https://t.co/9CNPQ5uHnT pic.twitter.com/8TruDnXSLG

— SIPRI (@SIPRIorg) June 12, 2022