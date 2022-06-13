معهد ستوكهولم يحذر: العالم يتجه نحو عصر تسلّح نووي جديد

حذر معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام (سيبري) الرائد في تقرير نُشر اليوم الاثنين، من أن عدد الأسلحة النووية في العالم سيرتفع في العقد المقبل بعد 35 عامًا من التراجع.

وقالت المؤسسة البحثية البارزة في مجال الصراع والتسليح إن الهجوم الروسي على أوكرانيا والدعم الغربي لكييف أديا إلى تصعيد التوترات بين الدول التسع المسلحة نوويًّا في العالم.

وعلى الرغم من انخفاض عدد الأسلحة النووية بشكل طفيف بين يناير/كانون الثاني 2021 ويناير/كانون الثاني 2022، قال معهد ستوكهولم إنه إذا لم تتخذ القوى النووية إجراء فوريًّا فقد تبدأ المخزونات العالمية النووية في الارتفاع قريبًا لأول مرة منذ عشرات السنين.

The 9 nuclear-armed states—🇺🇸, 🇷🇺, 🇬🇧, 🇫🇷, 🇨🇳, 🇮🇳, 🇵🇰, 🇮🇱 and 🇰🇵—together possessed an estimated 12 705 warheads at the start of 2022. This marked a decrease from an estimated 13 080 at the beginning of 2021. Read more in #SIPRIYearbook 2022 ➡️ https://t.co/9CNPQ5uHnT pic.twitter.com/8TruDnXSLG — SIPRI (@SIPRIorg) June 12, 2022

وأشار المعهد إلى أن القوى النووية التسع -وهي بريطانيا والصين وفرنسا والهند وإسرائيل وكوريا الشمالية وباكستان والولايات المتحدة وروسيا- كان لديها 12705 رؤوس حربية نووية في أوائل عام 2022، وهو أقل بـ375 رأسًا مما كانت عليه أوائل 2021.

وذكر أن العدد انخفض من أكثر من 70 ألفًا في عام 1986، إذ خفضت الولايات المتحدة وروسيا تدريجيًّا ترساناتهما الهائلتين اللتين تراكمتا خلال الحرب الباردة.

عصر يقترب من نهايته

وحذر باحثون من معهد ستوكهولم من أنه يبدو أن عصر نزع الأسلحة يقترب من نهايته وأن خطر حدوث تصعيد نووي هو الآن في أعلى مستوياته في فترة ما بعد الحرب الباردة.

وقال مات كوردا أحد المشاركين في إعداد التقرير لوكالة الصحافة الفرنسية “قريبًا سنصل إلى النقطة التي يمكن أن يبدأ فيها العدد العالمي للأسلحة النووية الارتفاع للمرة الأولى منذ نهاية الحرب الباردة”.

وقال معهد سيبري إنه بعد انخفاض “هامشي” العام الماضي، فإنه “من المتوقع أن تنمو الترسانات النووية خلال العقد المقبل”.

Global nuclear arsenals are expected to grow as states continue to modernize — New #SIPRIYearbook out now. Read the Press Release ➡️ https://t.co/9CNPQ5uHnT

Download the Summary ➡️ https://t.co/q4TcWJRdEX pic.twitter.com/uIqSbxFDmO — SIPRI (@SIPRIorg) June 12, 2022

وقال ولفريد وان مدير برنامج أسلحة الدمار الشامل التابع لمعهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام في الكتاب السنوي للمعهد لعام 2022 “جميع الدول المسلحة نوويًّا تعمل على زيادة أو تطوير ترساناتها ومعظمها يزيد من حدة لهجته النووية والدور الذي تلعبه الأسلحة النووية في استراتيجياتها العسكرية”.

“اتجاه مقلق للغاية”

تمتلك روسيا أكبر ترسانة نووية في العالم بإجمالي 5977 رأسًا نوويًّا وهو ما يزيد بنحو 550 على ترسانة الولايات المتحدة. ويمتلك البلدان أكثر من 90% من الرؤوس الحربية في العالم.

وأشار المعهد إلى أنه جرى نشر ما يقدر بنحو 3732 رأسًا حربيًّا والاحتفاظ بوضع نحو ألفي رأس، كلها تقريبًا مملوكة لروسيا أو الولايات المتحدة في حالة تأهب قصوى.

وقال ستيفان لوفين رئيس مجلس إدارة معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام ورئيس وزراء السويد السابق إن “العلاقات بين القوى العظمى في العالم تدهورت أكثر في وقت تواجه فيه البشرية والكوكب مجموعة من التحديات المشتركة العميقة والملحّة التي لا يمكن التصدي لها إلا من خلال التعاون الدولي”.

وقال معهد الأبحاث إن دولا عدة بينها الصين وبريطانيا تجري رسميًا أو بشكل غير رسمي تحديثًا لترساناتها أو تعزيزها.

وقال كوردا “سيكون من الصعب جدًّا إحراز تقدم في نزع السلاح خلال السنوات المقبلة بسبب هذه الحرب، وبسبب الطريقة التي يحدث بها الرئيس الروسي فلادمير بوتين أسلحته النووية”.

وأضاف أن تلك التصريحات المقلقة تدفع “الكثير من الدول الأخرى المسلحة نوويًّا إلى إعادة التفكير في استراتيجياتها النووية”.

حرب لا يمكن كسبها

وعلى الرغم من دخول معاهدة الأمم المتحدة لحظر الأسلحة النووية حيز التنفيذ أوائل 2021 وتمديد معاهدة “ستارت الجديدة” (نيو ستارت) الأمريكية الروسية مدة خمس سنوات، فإن الوضع يتدهور منذ بعض الوقت، وفقًا لمعهد ستوكهولم.

وأشار المعهد إلى أن الانخفاض في العدد الإجمالي للأسلحة يرجع إلى قيام الولايات المتحدة وروسيا “بتفكيك الرؤوس الحربية” لتصبح خارج الخدمة، لكن عدد الأسلحة العاملة لا يزال “مستقرًّا نسبيًّا”.

ومن ناحية الأرقام الإجمالية، تأتي الصين في المرتبة الثالثة (350)، تليها فرنسا (290)، وبريطانيا (225)، وباكستان (165)، والهند (160)، وإسرائيل (90).

وإسرائيل هي الوحيدة من بين الدول التسع التي لا تعترف رسميًّا بامتلاكها أسلحة نووية.

أما بالنسبة لكوريا الشمالية، فقال المعهد إن نظام كيم جونغ أون يمتلك للمرة الأولى الآن 20 رأسًا نوويًّا. ويُعتقد أن بيونغ يانغ لديها ما يكفي من المواد لإنتاج حوالي 50 رأسًا.

وفي أوائل 2022، أصدرت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة) -وهي دول مسلحة نوويًّا- بيانًا مفاده أنه “لا يمكن كسب الحرب النووية ويجب عدم خوضها أبدًا”.

ورغم ذلك، فقد أشار المعهد الدولي لبحوث السلام إلى أن الدول الخمس “تواصل توسيع أو تحديث ترساناتها النووية، ويبدو أنها تزيد من أهمية الأسلحة النووية في استراتيجياتها العسكرية”.

وأضاف أن “الصين في خضم عملية توسيع كبيرة لترسانتها من الأسلحة النووية، التي تشير صور الأقمار الصناعية إلى أنها تشمل بناء أكثر من 300 صومعة صواريخ جديدة”.

ووفقًا لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يمكن أن يكون لدى الصين 700 رأس حربي بحلول عام 2027.