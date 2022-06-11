بعد محاولة زوجة إنهاء حياتها.. أرقام صادمة بشأن معدلات الانتحار في مصر

أحدث مقطع فيديو سجلته شابة لزوجها قبل محاولتها الانتحار ضجة عبر منصات التواصل الاجتماعي في مصر، وذلك بعد أيام من حادثة أخرى حاولت فيها أم الانتحار بعد أن قتلت أطفالها الثلاثة في محافظة الدقهلية شمالي البلاد.

وأظهرت إحصاءات البنك الدولي أن 4 من بين كل 100 ألف مصري قد انتحروا عام 2019. وبحسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية يُنهي 703 آلاف شخص حياتهم كل عام، ويبدو أن أرقام حالات محاولات الانتحار أكبر من ذلك بكثير.

وتخلف كل حالة انتحار مأساة تؤثر في الأسر والمجتمعات والبلدان بأكملها وتترتب عليها آثار طويلة الأمد على ذوي الشخص المنتحر.

ويحدث الانتحار في أي مرحلة من مراحل العمر، وقد صُنّف عام 2019 في المرتبة الرابعة من أسباب وفاة من تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عامًا على الصعيد العالمي.

وتحل مصر في المرتبة الأولى عربيًّا من حيث عدد حالات الانتحار، متفوقة في ذلك على دول تشهد نزاعات مسلحة وحروبًا أهلية، نظرًا للعدد الكبير من السكان الذي يتجاوز 100 مليون نسمة، وتأتي في المرتبة الـ15 من حيث معدلات الانتحار.

فبحسب إحصاءات البنك الدولي عام 2019، انتحر في مصر وحدها نحو 4000 شخصًا، وتشكك الجهات الحكومية المصرية في هذه الأرقام وتصفها بأنها غير دقيقة، لكنها لا تنفي الظاهرة.

وبحسب تقرير لمركز البحوث الاجتماعية والجنائية عام 2020 فإن معدل الانتحار في مصر لم يتجاوز 1.29 شخص لكل 100 ألف نسمة خلال عام 2018.

ويمثل الانتحار ظاهرة تحدث في جميع دول العالم بما فيها البلدان الغنية، لكن أكثر من 79% من حالات الانتحار العالمية عام 2019 حدثت في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

ومن حيث طرق الانتحار فإن 20% من حالات الانتحار العالمية تكون بالتسميم بالمبيدات، ومعظمها يقع في المناطق الزراعية الريفية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. ومن أساليب الانتحار الأخرى الشائعة قتل النفس شنقًا أو بإطلاق أعيرة نارية.

وبحسب بيانات البنك الدولي، تأتي البحرين في مقدمة الدول العربية من حيث معدلات الانتحار بمعدل 12.5 لكل 100 ألف من السكان تليها الصومال بمعدل 12، والمغرب بمعدل 9.7، والسعودية بمعدل 8.9، والإمارات بمعدل 8 لكل 100 ألف من السكان، وجاءت الجزائر في المرتبة الأخيرة بمعدل 3.1 لكل 100 ألف من السكان.

وفي دراسة للمعهد المصري للدراسات أُرجعَت أسباب الانتحار في مصر إلى تدني دخل الفرد، وتدني مستوى الخدمات الطبية وانتشار سوء التغذية، والفقر والبطالة، والاستبداد السياسي وغياب الديمقراطية.