“عدالة إلهية”.. هل تشنّ أوكرانيا حملة تخريب لبنى تحتية داخل روسيا؟

ينشر ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي تقارير عن حرائق في روسيا، منذ وقوع حريق في معهد أبحاث الفضاء في تفير شمال غرب موسكو أسفر عن مقتل 17 شخصًا، في أبريل/نيسان الماضي، وآخر في مصنع ذخائر في بيرم التي تبعد أكثر من 1100 كيلومتر شرقًا، وحرائق في مستودعات نفط منفصلة في بريانسك بالقرب من بيلاروسيا، تطال مواقع حساسة كونها إشارة إلى أن موسكو تتعرّض لهجوم غير معلن.

فهل هي مجرد صدفة أم مؤشر إلى أن أوكرانيين أو مؤيدين لهم يشنّون حملة تخريب لمعاقبة روسيا على غزو بلدهم؟

لم يعلن أحد مسؤوليته عن الحرائق، لكن محللين يقولون إن بعض الحوادث على الأقل، لا سيما تلك التي وقعت في بريانسك، تشير إلى جهد محتمل للأوكرانيين لنقل الحرب إلى أرض غزاتهم.

ففي منشور على تلغرام، وصف ميخايلو بودلياك كبير مستشاري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الحرائق بأنها “تدخل إلهي”.

وكتب “مخازن وقود كبيرة تحترق بشكل دوري لأسباب مختلفة. العدالة الإلهية لا ترحم”.

NOW – Fire at a Russian air-space defense research institute in Tver. At least one dead, 14 injured.

The cause of the fire is unknown at this time.pic.twitter.com/tjsA8R9uAB

