تقرير: واقع مرير يعيشه الجيش الروسي في أوكرانيا.. هل يصبح وزير الدفاع “كبش فداء”؟

كشف تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، الاثنين، أن مستقبل وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أصبح في خطر عقب “الواقع المرير” الذي تعانيه القوات الروسية في أوكرانيا.

ولفت التقرير إلى أن وزير الدفاع الروسي (66 عامًا) حضر تدريبات مسرحية واستعرض إحصائيات حول القوات متفاخرًا بأسلحة جديدة مخيفة في محاولة منه لإبراز صورة الجيش الروسي الصاعدة تحت قيادته.

بيد أن صورة الجيش الروسي القوي التي قدمها شويغو على مدار العقد الماضي، تحطّمت كليًّا منذ أن شن الكرملين حربًا على أوكرانيا، مما كشف مظاهر من عدم الكفاءة والوحشية لدى هذا الجيش الذي يعدّ من أكبر الجيوش في العالم.

