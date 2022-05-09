تقرير: واقع مرير يعيشه الجيش الروسي في أوكرانيا.. هل يصبح وزير الدفاع “كبش فداء”؟

كشف تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، الاثنين، أن مستقبل وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أصبح في خطر عقب “الواقع المرير” الذي تعانيه القوات الروسية في أوكرانيا.

ولفت التقرير إلى أن وزير الدفاع الروسي (66 عامًا) حضر تدريبات مسرحية واستعرض إحصائيات حول القوات متفاخرًا بأسلحة جديدة مخيفة في محاولة منه لإبراز صورة الجيش الروسي الصاعدة تحت قيادته.

بيد أن صورة الجيش الروسي القوي التي قدمها شويغو على مدار العقد الماضي، تحطّمت كليًّا منذ أن شن الكرملين حربًا على أوكرانيا، مما كشف مظاهر من عدم الكفاءة والوحشية لدى هذا الجيش الذي يعدّ من أكبر الجيوش في العالم.

Defense Minister Sergei Shoigu, a fixture of Russian political life since the Soviet Union’s fall, could be on the hook for military failures.https://t.co/pZo16TOT0N — The Washington Post (@washingtonpost) May 8, 2022

وأكد التقرير أن مستقبل شويغو على المحك الآن بعد انسحاب القوات الروسية من محيط العاصمة كييف حيث يواجه الجيش الروسي ضغوطًا هائلة لحفظ ماء الوجه والاستيلاء على مساحة أكبر في شرق أوكرانيا.

ولا تزال العديد من الأسئلة مطروحة حول مقدار اللوم الذي يجب أن يتحمله شويغو عن إخفاقات القوات الروسية، على عكس القادة العسكريين وقادة المخابرات الروس الذين يُنظر إليهم على أنهم أخطؤوا في تقدير مقدار مقاومة الأوكرانيين.

وقالت المحللة السياسية الروسية تاتيانا ستانوفايا “هناك تقارير تفيد بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشعر بخيبة أمل كبيرة حول كيفية استعداد شويغو لهذه الحرب وطريقة تنفيذها”.

وفي هذا السياق، أوضح التقرير أن النتيجة النهائية في ساحة المعركة قد تحدد مستقبل شويغو -الوزير الأطول خدمة في روسيا- الذي يحظى بمكانة رفيعة سمحت له بتحية القوات خلال احتفالات “عيد النصر” من داخل سيارة مكشوفة على مدار السنوات الماضية.

ولم ترد وزارة الدفاع الروسية على طلبات التعليق التي أرسلتها صحيفة واشنطن بوست.

Sergei Shoigu is a master of PR – and projected a shiny image of a Russian military that disintegrated into an ugly reality once Russia invaded Ukraine. https://t.co/V9MTPDT2Ht — Paul Sonne (@PaulSonne) May 8, 2022

وذكر التقرير أن الدور الذي لعبه شويغو في التخطيط لغزو أوكرانيا غير واضح، في حين قال مسؤولون أمريكيون إنه “كان واحدًا من قلة قليلة ضمن الدائرة المقربة من بوتين المطلعة على معلومات حول الهجوم الوشيك على الجارة الغربية لروسيا”.

وتابع “من شبه المؤكد أن شويغو لم يأخذ زمام المبادرة في صياغة خطة الحملة العسكرية ضد أوكرانيا، وربما وقعت هذه المهمة على عاتق نظيره العسكري رئيس الأركان العامة فاليري جيراسيموف”.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤول دفاعي أمريكي بارز تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته قوله “لا أعتقد أن شويغر يلعب دورًا كبيرًا خلال الاجتماعات لأن بوتين هو صاحب القرار وجيراسيموف رئيس الأركان العامة هو الذي يدير الجيش”.

وبحسب التقرير، اعتبر محللون عسكريون أن شويغو “مسؤول عن حالة الجيش الروسي وجاهزيته للقتال”، وأن بوتين كان يتعامل مع شويغو برفق خلال الاجتماعات الأخيرة، مما يعني أن الزعيم الروسي على الأرجح “غير مستعد لمعاقبته علنًا”.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن بوتين قد يبحث عن “كبش فداء” ولكن بعد انتهاء الحرب.

يُشار إلى أن سيرجي شويغو تولّى منصب وزير الدفاع عام 2012 بعد سقوط سلفه الإصلاحي في قضية فساد، وهو ما أسعد قيادات الجيش الروسي حينئذ.

ومنذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تشن روسيا ما تسميه “عملية عسكرية خاصة” في أوكرانيا بهدف نزع سلاحها وضمان عدم انضمام كييف لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وأدت الحرب المستمرة منذ أكثر من شهرين إلى نزوح أكثر من 12 مليون أوكراني عن منازلهم.