الغارديان: هل ما زالت الحلول الدبلوماسية ممكنة لإنهاء حرب روسيا على أوكرانيا؟

رصد تقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية الحلول الدولية التي تم اقتراحها مؤخرا للتوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا بشكل يُرضي جميع الأطراف، في حين تخشى أوربا التورط في الحرب بشكل مباشر.

وبينما تعيش دول أوربا حالة من الخلاف الدبلوماسي المرير، في ظل المخاوف من تزويد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة والتورّط المباشر في الحرب، ما زالت أوكرانيا تضغط من أجل تزويدها بالأسلحة الثقيلة لمنع روسيا من تحقيق النصر.

ونقلت الغارديان عن مسؤول غربي أن القادة الغربيين “منقسمون بين أولئك الذين يعتقدون أنهم يستطيعون العمل مع روسيا بقيادة رئيسها فلاديمير بوتين بمجرد انتهاء الحرب، وأولئك الذين يعتقدون أنهم لا يستطيعون ذلك”.

وظهر الانقسام في الخلافات القائمة فعليًّا حول تسليح أوكرانيا، وجدوى فرض حظر استيراد النفط الروسي وما إذا كان يتعين على كييف قبول المزيد من خسارة الأراضي في نهاية الحرب كثمن للسلام.

وعلى هذا النحو، أكدت ألمانيا عدم استعدادها لتزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة الثقيلة لشن هجمات أقوى على الجيش الروسي، مما طرح أسئلة حول إمكانية تحقيق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين النصر.

What hope is there for diplomacy in ending the Russia-Ukraine war? An increasingly bitter diplomatic dispute between allies over whether they are prepared to accept a peace settlement that leaves Vladimir Putin capable of claiming victory. https://t.co/hRBofqmclk

وتكمن نقطة الخلاف الرئيسية بين أوكرانيا وبعض حلفائها في توريد الأسلحة، ولاسيما أن كييف تعاني من خسائر فادحة بسبب عدم وجود أسلحة بعيدة المدى.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر في حلف شمال الأطلسي (الناتو) أن أعضاء التحالف “وافقوا بشكل غير رسمي على عدم تزويد أوكرانيا بأسلحة معينة” خوفًا من أن ترى روسيا في تسليم الدبابات والطائرات المقاتلة “دخولا مباشرا للغرب في الحرب وما قد يترتب على ذلك من إجراءات انتقامية”.

وقد تحدث وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا بنبرة ساخرة خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس هذا الأسبوع، حول بطء تسليم الأسلحة.

وقال “نحن نتابع عملية تسليم السلاح بصبر استراتيجي، أنا لا أفهم لماذا هذا صعب للغاية؟”.

ورد المستشار الألماني أولاف شولتز خلال كلمته في دافوس “هدفنا واضح، يجب ألا يربح بوتين هذه الحرب”، مشيرًا إلى عدم إمكانية تحقيق سلام “بإملاءات روسية”.

At ⁦⁦⁦@Davos⁩, a truly important speech by Chancellor ⁦@OlafScholz⁩. On Russia: they must not win. The energy transition must now accelerate. As G7 Chair, 🇩🇪 will seek to build a “climate club”, open to those who will genuinely work towards a net zero future. pic.twitter.com/XeJmsmU8LY

— Espen Barth Eide (@EspenBarthEide) May 26, 2022