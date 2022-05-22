حرب روسيا على أوكرانيا.. تسلسل زمني مع دخول “العملية العسكرية” شهرها الرابع

بدأت روسيا الشهر الرابع مما تسميه عمليتها العسكرية في أوكرانيا، اليوم الأحد، دون أن تلوح في الأفق نهاية للقتال الذي أودى بحياة الآلاف وشرد الملايين وحول المدن إلى أنقاض.

وبعد التخلي عن هجومها على العاصمة كييف، تضغط روسيا في الشرق والجنوب في مواجهة العقوبات المتزايدة والمقاومة الأوكرانية الشرسة التي تدعمها الأسلحة الغربية.

وفيما يلي تسلسل زمني لبعض الأحداث المهمة في الحرب حتى الآن:

24 فبراير/شباط:

بدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا من 3 جبهات في أكبر هجوم على دولة أوربية منذ الحرب العالمية الثانية، مما أسفر عن فرار عشرات الآلاف.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول إنه يشن “عملية عسكرية خاصة” لنزع سلاح أوكرانيا و “تخليصها من النازيين”. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تويتر “روسيا شرعت في طريق الشر، لكن أوكرانيا تدافع عن نفسها”.

25 فبراير:

القوات الأوكرانية تقاتل الجيش الروسي في الشمال والشرق والجنوب. المدفعية تقصف كييف وضواحيها والسلطات تطلب من السكان تحضير زجاجات حارقة (مولوتوف) للدفاع عن العاصمة.

أول مارس/آذار:

قال مسؤول أمريكي إن قافلة روسية مدرعة يمتد طولها لعدة أميال ومتجهة صوب كييف لم تتحرك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بسبب مشاكل لوجستية.

روسيا تضرب برج إرسال تلفزيوني في كييف وتكثف قصفها لخاركيف في الشمال الشرقي ومدن أخرى، فيما اعتُبر تحولا في التكتيكات مع تلاشي آمال موسكو في شن هجوم سريع على العاصمة.

صور نشرتها وسائل إعلام أوكرانية تقول إنها للحظة استهداف برج التليفزيون في #كييف#الحرب_الروسية_الأوكرانية #أوكرانيا pic.twitter.com/AkhSjw6WGM — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 1, 2022

2 مارس:

القوات الروسية تبدأ حصار مدينة ماريوبول الساحلية، التي ينظر إليها باعتبارها عنصرًا أساسيًا في المحاولات الروسية لربط منطقة دونباس الشرقية بشبه جزيرة القرم على البحر الأسود التي ضمتها روسيا في 2014.

وصلت القوات الروسية إلى وسط مدينة خيرسون الساحلية المطلة على البحر الأسود، لتصبح أول مركز حضري كبير تسيطر عليه.

مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تقول إن مليون شخص فروا من أوكرانيا.

4 مارس:

القوات الروسية تستولي على محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وهي الأكبر في أوربا. رفض حلف شمال الأطلسي دعوة أوكرانيا لفرض مناطق حظر طيران، قائلا إن من شأن ذلك تصعيد الصراع.

8 مارس:

مدنيون يفرون من مدينة سومي المحاصرة في أول ممر إنساني يتم فتحه بنجاح. تقول المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إن مليوني شخص فروا حتى الآن من أوكرانيا.

أبناء الجاليات العربية في مدينة #سومي الأوكرانية يناشدون سلطات بلادهم والمنظمات الدولية والحقوقية بضرورة إجلائهم وتوفير ممر آمن لهم#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/LmH1exMZ1l — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 6, 2022

9 مارس:

أوكرانيا تتهم روسيا بقصف مستشفى للولادة في ماريوبول ودفن الناس تحت الأنقاض. قالت روسيا في وقت لاحق إن المستشفى لم يعد يعمل وإن المقاتلين الأوكرانيين احتلوه.

13 مارس:

روسيا توسع من حربها إلى عمق غرب أوكرانيا، وتطلق صواريخ على قاعدة في يافوريف بالقرب من الحدود مع بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو). قال مسؤول محلي إن الهجوم أسفر عن مقتل 35 شخصًا وإصابة 134.

صور من الأقمـار الصناعية لشركة مكسـار تظهر الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمباني في مدينة #ماريوبل#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/gTsOSbx8o7 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 12, 2022

16 مارس:

أوكرانيا تتهم روسيا بقصف مسرح في ماريوبول حيث كان يتحصن مئات المدنيين. وموسكو تنفي ذلك.

25 مارس:

موسكو تشير إلى تقليص طموحاتها والتركيز على الأراضي التي يطالب بها الانفصاليون المدعومون من روسيا في الشرق، فيما تشن القوات الأوكرانية هجوما لاستعادة السيطرة على البلدات الواقعة خارج كييف.

30 مارس:

مفوضية اللاجئين تقول إن أكثر من 4 ملايين شخص فروا من أوكرانيا.

3-4 أبريل/نيسان:

أوكرانيا تتهم روسيا بارتكاب جرائم حرب بعد العثور على مقبرة جماعية وجثث لأشخاص أطلقت عليهم النار من مسافة قريبة في بلدة بوتشا بعد استعادتها من القوات الروسية. ينفي الكرملين مسؤوليته ويقول إن صور الجثث مزيفة.

8 أبريل:

أوكرانيا وحلفاؤها يحملون روسيا مسؤولية هجوم صاروخي على محطة للقطارات في كراماتورسك أسفر عن مقتل 52 شخصا على الأقل كانوا يحاولون الفرار من هجوم يلوح في الأفق في شرق البلاد. نفت روسيا مسؤوليتها عن الهجوم.

14 أبريل:

غرق السفينة الحربية الروسية موسكفا في البحر الأسود بعد انفجار وحريق تقول أوكرانيا إنه نجم عن ضربة صاروخية. تقول روسيا إن السفينة غرقت بعد انفجار ذخيرة. تعتقد واشنطن أن السفينة الحربية أصيبت بصاروخين أوكرانيين.

وزارة الدفاع الروسية تعلن غرق الطراد "موسكو" في البحر الأسود وهيئة الأركان الأوكرانية تقول إن غرق الطراد أكبر خسارة للأسطول الروسي منذ الحرب العالمية الثانية#روسيا #أوكرانيا #الحرب_الروسية_الأوكرانية pic.twitter.com/oo9Ez5cngI — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 15, 2022

18 أبريل:

روسيا تبدأ هجومها على شرق أوكرانيا وتطلق العنان لآلاف القوات فيما وصفته أوكرانيا بمعركة دونباس، وهي حملة للاستيلاء على إقليمين وتحقيق أي نصر في ساحة المعركة.

21 أبريل:

بوتين يعلن “تحرير” مدينة ماريوبول الساحلية بجنوب شرق أوكرانيا بعد شهرين من الحصار، رغم تحصن مئات من المدافعين عن المدينة في مصنع ضخم للصلب.

25-26 أبريل:

تقول منطقة ترانسنيستريا الانفصالية في مولدوفا المتحالفة مع روسيا إن الانفجارات أصابت مبنى وزارة وصواري راديو وتلقي باللوم على أوكرانيا المجاورة. وتتهم كييف موسكو بشن هجمات في محاولة لتوسيع نطاق الصراع.

28 أبريل:

قالت أوكرانيا إن روسيا أطلقت صاروخين على كييف خلال زيارة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش. ويتهم الكرملين أوكرانيا بمهاجمة مناطق روسية قرب الحدود. سُمع دوي انفجارين في مدينة بيلجورود الروسية.

أول مايو/أيار:

إجلاء حوالي 100 مدني أوكراني من مصنع آزوفستال للصلب المدمر في ماريوبول، فيما وصفته الأمم المتحدة بأنه “عملية ممر آمن”.

7 مايو:

قال حاكم منطقة بيلوهوريفكا إنه يخشى مقتل ما يصل إلى 60 شخصًا بعد أن استهدفت قنبلة مدرسة في المنطقة الواقعة بشرق أوكرانيا.

9 مايو:

حث بوتين الروس على القتال في خطاب ألقاه بنبرة متحدية خلال الاحتفال بيوم النصر، لكنه لم يعلن عن أي خطط للتصعيد في أوكرانيا.

10 مايو:

أوكرانيا تقول إن قواتها استعادت السيطرة على قرى من روسيا في شمال وشمال شرق خاركيف، في هجوم مضاد قد يشير إلى تحول في زخم الحرب ويعرض التقدم الرئيسي لروسيا للخطر.

12 مايو:

مفوضية اللاجئين تقول إن أكثر من 6 ملايين شخص فروا من أوكرانيا.

13 مايو:

يُظهر مقطع فيديو عرضه الجيش القوات الأوكرانية وهي تدمر أجزاء من طابور مدرع روسي أثناء محاولته عبور نهر سيفرسكي دونيتس في منطقة دونباس بشرق البلاد.

14 مايو:

قال الحاكم المحلي إن القوات الأوكرانية شنت هجوما مضادا بالقرب من بلدة إزيوم الواقعة شرقي روسيا.

18 مايو:

تقدمت فنلندا والسويد بطلب رسمي للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وهي خطوة نحو توسع التحالف العسكري الغربي الذي سعى بوتين إلى منعه.

عاجل| رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون:

•أرحب بـ #فنلندا و #السويد في حلف #الناتو وهذا يوم تاريخي لتحالفنا والعالم

•طموحات #بوتين المروعة غيرت الملامح الجيوسياسية لقارتنا — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 18, 2022

20 مايو:

استسلم المقاتلون الأوكرانيون الصامدون في مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول للقوات الروسية على مدى عدة أيام. ففي 20 مايو، أعلنت روسيا أن آخر القوات الأوكرانية قد استسلمت.

وقبل ساعات، قال زيلينسكي إن الجيش الأوكراني أبلغ المدافعين المتحصنين في آزوفستال بأنه يمكنهم الخروج وإنقاذ حياتهم.