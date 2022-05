فنلندا تبلغ بوتين بنيّتها الانضمام إلى الناتو وروسيا تقطع عنها إمدادات الكهرباء

أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، نظيره الفنلندي ساولي نينيستو بأن انضمام بلاده إلى الناتو “سيكون خطأ” بسبب “عدم وجود أي مخاطر على أمنها”.

وذكرت الرئاسة الروسية في بيان أن بوتين ونينيستو “تبادلا خلال مكالمة هاتفية الآراء بشكل صريح بشأن إعلان قيادة فنلندا نيتها تقديم طلب للانضمام إلى الناتو”.

والخميس الماضي، أعلنت فنلندا -في بيان مشترك صادر عن الرئيس نينيستو ورئيسة الوزراء سانا مارين- عزمها تقديم طلب انضمام إلى الناتو الذي تقوده الولايات المتحدة “دون تأخير” مع توقع إعلان الترشح، الأحد، لتمهد الطريق أمام نمو الحلف بينما تتواصل الحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد بوتين -وفق البيان- أن “تخلّي فنلندا عن سياسة الحياد العسكري سيكون خاطئًا، لأنه لا توجد أي مخاطر على أمنها”.

كما حذّر من أن هذا التغيير في نهج هلسنكي الخارجي “قد يؤثر سلبًا على العلاقات الروسية الفنلندية ذات المنفعة المتبادلة التي جرى بناؤها على مدى سنين طويلة بروح حسن الجوار والتعاون والشراكة”.

بدوره، قال نينيستو الذي كان محاورًا منتظمًا للرئيس الروسي في السنوات الأخيرة “كانت المحادثة صريحة ومباشرة ولم تشهد توترًا. اعتُبر تجنب التوتر أمرًا مهمًّا. الاتصال تم بمبادرة من فنلندا”.

في الوقت ذاته، أعلن حزب رئيسة الحكومة (الاشتراكي الديمقراطي) دعمه بأغلبية واسعة لطلب الانضمام إلى الناتو.

ويُفترض أن تتخذ السويد أيضًا قرارًا في الأيام القليلة المقبلة بشأن احتمال تقديم طلب الانضمام إلى الحلف، بعد أن يزيل اجتماع للحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم العقبة الأخيرة قبل الإعلان.

وقالت رئيسة الوزراء الفنلندية “نأمل أن نتمكن من إرسال ترشيحنا مع السويد خلال الأسبوع”. وأضافت “لديهم إجراءاتهم الخاصة بهم ولكن آمل أن نتخذ قرارينا في وقت واحد”.

وسيجتمع البرلمان الفنلندي الاثنين المقبل، ليصوت نوابه الـ200 -بكثافة مرجَّحة- على تقديم طلب الانضمام إلى الناتو.

