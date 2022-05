“لا أريد العودة في تابوت”.. غضب وإحباط بين الجنود الروس بأوكرانيا ورفض لمواصلة القتال

وثّق تقرير نشرته صحيفة (غارديان) البريطانية حالة الغضب والإحباط التي يعاني منها الجنود الروس حتى أنهم أبلغوا قادتهم برفض المشاركة في العمليات العسكرية في أوكرانيا.

ونقلت الصحيفة عن ديمتري أحد الجنود الروس (اسم مستعار) خلال الاستعداد للانتشار في أوكرانيا في أوائل أبريل/نيسان الماضي قوله إن العديد من الجنود لم يرغبوا في العودة إلى هناك.

وتابع “لقد شهدنا قتالًا مريرًا مع القوات الأوكرانية لم أكن أريد الذهاب إلى القتال، كنت أريد العودة حيًا إلى عائلتي وليس في تابوت”.

وأوضح أنه مع 8 جنود آخرين أبلغوا قادتهم “برفض الانضمام مرة أخرى إلى العمليات القتالية” وأنهم كانوا غاضبين، لكنهم هدأوا في النهاية لأنه لم يكن هناك الكثير مما يمكنهم فعله.

وتابع ديمتري “لقد خدمت في الجيش 5 سنوات عقدي ينتهي في يونيو/حزيران (المقبل) سأقضي الوقت المتبقي لي وأخرج من هنا ليس لدي ما أخجل منه، لسنا رسميًا في حالة حرب”.

وأشار التقرير إلى رواية الجندي سيرجي بوكوف (23 عامًا) المشابه لرواية ديمتري حيث قرر في نهاية أبريل/نيسان ترك الجيش بعد القتال في أوكرانيا. وقال “لم يجادلنا قادتنا، لأننا لم نكن أول من غادر”.

ويبرز رفض الجنود الروس الضوء على بعض الصعوبات العسكرية التي واجهها الجيش الروسي نتيجة لقرار الكرملين السياسي بعدم إعلان الحرب رسميا على أوكرانيا، مفضلا وصف “عملية عسكرية خاصة” والتي ستصل قريبا إلى شهرها الرابع.

Kremlin’s political decision not to declare war on Ukraine is having consequences on the battlefield as some Russian soldiers refuse to fight knowing they won't be prosecuted. "We aren’t officially in a state of war, so they could not force me to go” https://t.co/02BMWb319G

— Pjotr Sauer (@PjotrSauer) May 12, 2022