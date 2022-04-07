رشاد العليمي.. تعرّف إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن

أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، فجر اليوم الخميس، تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، المكوّن من 8 أعضاء برئاسة (رشاد محمّد العليمي)، وفوّضه بصلاحياته الرئاسية كاملة.

وقال هادي في خطاب تلفزيوني “ينشأ بموجب هذا الإعلان مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وأفوّض مجلس القيادة الرئاسي بموجب هذا الإعلان تفويضًا لا رجعة فيه بكامل صلاحياتي وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية”.

ويضم المجلس في عضويته: سلطان علي العرادة، وطارق محمد صالح، وعبد الرحمن أبو زرعة، وعثمان حسين مجلي، وعيدروس قاسم الزبيدي، وفرج سالمين البحسني، وعبد الله العليمي باوزير.

من هو رشاد العليمي؟

يتألف المجلس الرئاسي من ثمانية أعضاء، برئاسة الوزير السابق ومستشار الرئيس اليمني رشاد العليمي، ويتسلّم المجلس بالإضافة لصلاحيات الرئيس صلاحيات نائب الرئيس الذي أعفي من منصبه.

ورشاد العليمي من مواليد محافظة تعز (جنوب غرب) عام 1954، وحصل على بكالوريوس في العلوم العسكرية من كلية الشرطة الكويتية عام 1975، وشهادة جامعية أخرى في الآداب من جامعة صنعاء في عام 1977.

حصل العليمي على ماجستير ودكتوراه في علم الاجتماع من جامعة (عين شمس) المصرية عامي 1984 و1988.

تقلّد مناصب عدة من بينها مستشار رئيس الجمهورية، ورئيس اللجنة الأمنية العليا، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن ووزير الداخلية.

وشغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزيرًا للداخلية في عام 2006.

كما شغل منصب رئيس اللجنة الأمنية العليا منذ عام 2006، ونائبًا لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن في مايو/أيار 2008.

والعليمي أيضًا هو عضو اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام، وعضو مؤتمر الحوار الوطني اليمني، ومستشار رئيس الجمهورية 2014.

وأخيرًا، اختير رئيسًا للمجلس الرئاسي للجمهورية اليمنية في أبريل/نيسان 2022.