أحد تداعيات الحرب في أوكرانيا.. “الألغام الشاردة” تثير قلق تركيا ودول البحر الأسود

دعت تركيا وزراء دفاع الدول المطلة على البحر الأسود إلى مكالمة عبر الفيديو، اليوم الخميس، لمناقشة تداعيات الحرب في أوكرانيا والألغام التي تجرفها مياه البحر والأمن الإقليمي في المنطقة.

وقالت وزارة الدفاع التركي في بيان إن اجتماع وزراء دفاع تركيا وبلغاريا وجورجيا وبولندا ورومانيا وأوكرانيا كان “فعالًا جدًا”.

وصرح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار عقب الاجتماع بحسب بيان الوزارة بأنه “إلى جانب الألغام، تم التأكيد على أهمية التعاون في البحر الأسود من أجل السلام والهدوء والاستقرار”.

ويأتي ذلك بالتزامن مع ازدياد المخاوف التركية بعد العثور على لغم بحري عائم في مياهها الإقليمية قبالة بلدة كيفكين فى شمال غرب تركيا، وهو الثالث الذي ترصده تركيا في مياهها منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي.

وتخشى السلطات التركية وقوع حوادث إثر هذه الألغام وتعتقد أن الألغام انفصلت عن الساحل الأوكراني أثناء المعارك الدائرة هناك بين القوات الأوكرانية والروسية.

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع التركي إنه “تم وضع كاسحات الألغام وطائرات الدوريات البحرية في حالة تأهب قصوى بسبب خطر الألغام البحرية، ويتم تحليل جميع الإشارات الواردة مع تدمير الألغام عند العثور عليها”.

وحذرت البحرية التركية من مخاطر الألغام القادمة من المياه الأوكرانية، قبل خمسة أيام من العثور على أول لغم شارد في 26 مارس/ آذار الماضي في مضيق البوسفور (بين بحر مرمرة والبحر الأسود).

وفي هذا السياق، أكدت الأمم المتحدة أن الألغام البحرية في المياه الدولية تشكل مصدر قلق بالغ.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك لوكالة أنباء الأناضول “نتابع أي نوع من الألغام في المياه الدولية بقلق بالغ لا سيما فيما يتعلق بتأثيرها على النقل الدولي”، مشيرًا إلى تأثير تلك الألغام الشاردة على صادرات الغذاء إلى العالم.

وأكد الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF) لوكالة أنباء رويترز لأرباب العمل البحريين إنهم يحاولون إيجاد طرق لضمان سلامة السفن والبحارة وتوفير الحماية ضد “الأضرار الجانبية للصراع الدائر في أوكرانيا”.

وفجرت فرق الغوص العسكرية التركية حتى الآن ثلاثة ألغام بحرية عائمة انجرفت باتجاه البحر الأسود، وقامت رومانيا أيضًا بنزع فتيل لغم شارد في مياهها خلال العملية العسكرية ضد أوكرانيا.

بدورها، اتهمت وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا بزراعة 420 لغمًا بحريًا منها 370 لغمًا في البحر الأسود لحماية سواحلها.

ورفضت كييف رواية موسكو للأحداث واتهمت البحرية الروسية بترك الألغام تجول في مياه البحر الأسود لتشويه سمعة أوكرانيا وإغلاق أجزاء من المياه الإقليمية.

A CN-235 maritime patrol aircraft (MPA) of the Turkish Navy detected a mine-like object in Turkish waters of the Black Sea on the afternoon of 06 April and classified it as a sea mine 🇹🇷⚓️💥 story by @TayfunOzberk https://t.co/2kFuWqOgfb

— Naval News (@navalnewscom) April 7, 2022