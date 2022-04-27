مؤسس تويتر يرد على استحواذ إيلون ماسك على المنصة بأغنية وبوادر انشقاق في أمريكا (فيديو)

رد مؤسس موقع تويتر جاك دورسي على مسألة أن خصخصة تويتر تحرم البورصة الأمريكية من ريعه في تغريدة تضمنت أغنية بعنوان “كل شيء في موضعه الصحيح”.

وهو بذلك يؤكد أن استحواذ إيلون ماسك على المنصة هو أفضل ما يمكن القيام به وفق تعبيره لإنقاذ تويتر من هيمنة صحيفة وول ستريت جورنال بنموذج الإعلانات.

ورصد مراسل الجزيرة مباشر في واشنطن عمرو حسن وجود بوادر انشقاق واضح بين الساحل الشرقي للولايات المتحدة المتمثل في نيويورك وواشنطن من ناحية والساحل الغربي المتمثل في وادي السيليكون من ناحية أخرى بخصوص بيع تويتر.

وهذا لأن الساحل الشرقي الذي يحوي وول ستريت جورنال والمراكز الصحفية الأساسية ترى تهديدًا واضحًا من وادي السيليكون الذي بدأ يهيمن ليس فقط على المنشورات الصحفية ولكن أصبح له نموذج مختلف تمامًا في التعامل مع الشركات.

وتابع مراسل الجزيرة مباشر كيف أن المنشورات الصادرة من الساحل الشرقي للولايات المتحدة تدين إيلون ماسك بشكل مباشر.

وكتبت هيئة تحرير وول ستريت جورنال قائلة إن خطوة إيلون ماسك الأخيرة تُعد تهديدًا مباشرًا لحرية الرأي والتعبير، وهذا ما ذهبت إليه أيضًا صحيفة الإيكونوميست البريطانية التي اعتبرت أن تويتر بحوذة إيلون ماسك يمثل سيطرة الرأسمالية على حرية التعبير.

فردّ إيلون ماسك قائلًا إن ردة الفعل الغاضبة تجاه شرائه تويتر تعبّر حقيقة عن كيفية نظرهم إلى حرية التعبير.

غير أن هناك مشاكل أخرى تتعلق باستحواذ إيلون ماسك على تويتر غير مسألة حرية التعبير، فعلى سبيل المثال غرد نائب الكونغرس عن مدينة نيويورك جمال بومان قائلًا إن لديه مشكلة حقيقية في معدلات الضرائب المفروضة على الأغنياء مثل إيلون ماسك وجيف بيزوس وغيرهم مما أدى إلى تعاظم ثرواتهم.

وأضاف أنه هو شخصيًا وأي فئة عاملة في الولايات المتحدة لديهم معدل ضرائب أعلى بكثير مما يحصل عليه مليارديرات مثل جيف بيزوس وإيلون ماسك.

كما أن هناك مسألة عودة الجمهوريين الشعبويين المؤيدين للرئيس السابق دونالد ترمب الذين ذهبوا إلى منصته (تروث)، ولا يُعرف حتى الآن ما إذا كانوا سيتركون هذه المنصة متسببين في خسارة كبيرة له.

ويشار إلى أن الرأي العام الأمريكي حتى الآن يؤيد خطوة استحواذ إيلون ماسك على تويتر بنسبة 57%، وفقًا لاستطلاع رأي أجرته صحيفة (ذا هيل).