يصومون بلا سحور ويفترشون الأرض.. قصة أسرة سورية نازحة تعيش فقرا مدقعا (فيديو)

تعيش سمر صياد مع أطفالها وزوجها في خيمة مهترئة بمخيم قسطون بمنطقة سرمدا الجبلية بريف إدلب شمال غربي سوريا.

تُظهر الخيمة الوضع المزري الذي تعيشه الأسرة السورية النازحة، حيث يفترشون الأرض ببعض البطاطين ويثبّتونها بالحجارة من الجوانب.

قالت سمر لكاميرا الجزيرة مباشر إنها لا تجد ما تطعمه لأسرتها على السحور وأن مسكنها لا خبز فيه.

وتتولى سمر مسؤولية الأسرة، إذ يعاني زوجها إعاقة ذهنية، ويحتاج إلى من يساعده على التحرك.

تعتمد الأسرة على مساعدات الجيران، وتقول سمر “إذا جابوا أكلنا”، ولا تملك الأسرة موقِدًا.

ولا يتوفر للأسرة ثمن أسطوانة الغاز ولا ثمن ما تطبخه عليها، وتمكث في خيمة لا كهرباء فيها، وتجد صعوبة في الوصول إلى الماء والمرافق العمومية.

وتعاني الأسرة في فصل الشتاء بسبب عدم توافر وسائل التدفئة، وتقول سمر إنها تجمع الأوراق من حاويات القمامة لأجل التدفئة.

ولا تملك الأسرة أغطية ولا فراشًا صالحًا للنوم، وتستعين بفُرش مهترئة خفيفة.

ومنذ عام 2011 تشهد سوريا حربًا أهلية بدأت إثر تعامل نظام الرئيس بشار الأسد بقوة مع احتجاجات شعبية، مما دفع ملايين الناس إلى النزوح واللجوء إلى الدول المجاورة.