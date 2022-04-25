توفيق عكاشة ومحمود بدر.. لماذا يواجه مسلسل “الاختيار 3” اتهامات من داخل معسكر السلطة؟ (فيديو)

يواصل الجزء الثالث من مسلسل “الاختيار 3” إثارة الجدل في مصر، ولكن المفاجئ هذه المرة أن الانتقادات انهالت عليه من المعسكر المؤيد للسلطة وليس المعارضة.

وانتقد محمود بدر، أحد مؤسسي حركة تمرد، التي تشكّلت بهدف جمع توقيعات للإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي، تجاهل دوره وعدم الإشارة إلى ما قام به خلال الحلقة التي تناولت تأسيس الحملة، حيث اكتفى صنّاع المسلسل بذكر رفيقيه محمد عبد العزيز وحسن شاهين.

وقال بدر في تغريدة على تويتر “أعزائي صنّاع الاختيار 3، في شاب مصري عدّى على تمرد، وكان أول متحدّث رسمي، وكان بيطلع دائمًا يبشر المصريين بأرقامها”، لافتًا إلى أن ذلك كان يعرّضه لكثير من المضايقات والهجوم.

وتابع بدر موجهًا حديثه لصنّاع المسلسل “واضح أنكم نسيتوه.. أظن أنكم مش (لستم) متعمّدين، لأنه لو متعمّدين هتشيلوه إزاي من صورة 3 يوليو”، في إشارة لمؤتمر إعلان عزل مرسي عام 2013. إلا أن بدر حذف التغريدة لاحقًا، وبرر ذلك بأنه لا يود أن يعطي الفرصة لأن يكون “شوكة في ظهر بلدي”، على حد قوله.

تزوير التاريخ

من جانبه اتهم المذيع توفيق عكاشة صنّاع مسلسل الاختيار بـ”تزوير التاريخ”، وحمّل المسؤولية للمؤلف والمخرج وجهات رسمية في الدولة.

وقال عكاشة في تدوينة على فيسبوك “إلى الأخ هاني سرحان كاتب مسلسل الاختيار، لماذا تزوّر التاريخ من خلال عمل درامي، وتستبعد دورًا لعبته من أجل مصر؟”.

وأضاف “الشعب كان خايف يملئ استمارات تمرد، حتى طلبوا مني مناشدة الشعب في برنامجي لكي يتفاعل معهم، وفعلت ذلك. كما أني أخذتهم تحت عبائتي في جميع المليونيات التي ناديت بها في جميع محافظات مصر. وهناك أسرار أخرى موجودة في مذكراتي التي توجد نسخها منها محفوظة في مكان أمين تقص بالحق الفترة من 2011 وحتى 2016”.

“ليس تأريخًا”

من جانبه قال الصحفي مجدي شندي إن مسلسل الاختيار عمل فني وليس تأريخًا أو فيلمًا وثائقيًا، فهو فقط رؤية فنية لفترة من الفترات التي عاشتها مصر.

وأضاف أن اختصار ما جرى في 30 يونيو (خروج مظاهرات ضد حكم الرئيس الراحل محمد مرسي)، في مجموعة من الناس أمر شديد الصعوبة، كما أن العمل الدرامي تحكمه رؤية صانعه لمقتنيات العمل الفني، وليس لتسجيل الأحداث ولتأكيد أن فلان كان حاضرًا أو غائبًا.

وقال إن من حق عكاشة وبدر أن يغضبا، لأنهما كانا مؤثرين في تلك الفترة، لكن بالنهاية هو عمل فني.

أما الكاتب الصحفي سليم عزوز، فلا يرى أن مسلسل الاختيار عمل فني بالأساس، حيث لا يوجد عمل فني ينشر تسجيلات لأحداث وقعت في مكان تابع لجهة سيادية.

وتضمنّت حلقات مسلسل الاختيار تسجيلات لاجتماعات بين مرسي وقيادات في جماعة الإخوان المسلمين من جهة، وقيادات من المؤسسة العسكرية من جهة أخرى.

وأضاف عزوز للجزيرة مباشر أن الغاضبين كانوا مجرد “كومبارس”، لأن ما جرى في 30 يونيو 2013 كان مخططًا له قبل أشهر، وفقًا لتأكيد المذيع المقرّب من النظام عمرو أديب.

وأثار “الاختيار 3” جدلًا كبيرًا في مصر، فالمسلسل الذي أنفق عليه بسخاء، ورصدت له ميزانية ضخمة في خضم وضع اقتصادي صعب تعيشه مصر، يسرد من جديد رواية السلطة الحالية للفترة التي سبقت 3 يوليو/تموز 2013، وهي سردية كررها الإعلام المصري على مدار 9 سنوات، مما دفع كثيرين للتساؤل عن الجديد الذي يقدمه المسلسل.