ماكرون تزوّج معلمته وصار أصغر حاكم للبلاد.. تعرّف رؤساءَ فرنسا منذ إعلان الجمهورية الخامسة (فيديو)

حقق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “فوزًا تاريخيًّا” بعد انتخابه لفترة رئاسية ثانية ليصبح بذلك الرئيس الثامن للجمهورية الفرنسية الخامسة، وأول رئيس فرنسي يُعاد انتخابه لولاية ثانية خلال 20 عامًا منذ إعادة انتخاب جاك شيراك عام 2002.

ويعتبر ماكرون أصغر رئيس لفرنسا حيث ولد عام 1977 في مدينة أميان، وخلال سنوات الدراسة وقع ماكرون في حب معلمته برجيت ترونيو ليتزوجها بعد 17 عامًا.

وعن مساره السياسي، عُيِّن ماكرون مفتشًا ماليًّا في وزارة الاقتصاد علم 2004 لينضم بعدها بـ4 سنوات إلى مجموعة (روتشيلد) المالية الدولية.

وأصبح جزءًا من فريق عمل الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا هولاند عام 2012 بعد أن عُيِّن مستشارًا اقتصاديًّا له، ثم شغل منصب وزير الاقتصاد عام 2014، واستقال من هذا المنصب بعد عامين مؤسسًا حركة “الجمهورية إلى الأمام”.

وترشح ماكرون في الانتخابات الفرنسية عام 2017 وفاز بفترته الرئاسية الأولى على مارين لوبان بنسبة 66.1%.

ووعد ماكرون خلال حملته الرئاسية بتخفيض الضرائب وحل العديد من القضايا الاقتصادية إلا أنه واجه خلال حكمه أزمات قوية منها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي وأزمة انتشار فيروس كورونا وما أعقبها من أزمة الحرب على أوكرانيا.

وداخليًّا، واجه ماكرون أزمة احتجاجات أصحاب السترات الصفراء، ومقاطعة المنتجات الفرنسية بعد الإساءة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، مما أثر سلبًا على وعوده الانتخابية وانعكس على الوضع المعيشي للمواطن الفرنسي.

رؤساء فرنسا منذ بداية الجمهورية الخامسة

وسبق ماكرون إلى مقعد الرئاسة في قصر الإليزيه العديد من الأسماء السياسية البارزة، حيث تفوق فرانسوا هولاند بنسبة 51.6% على منافسه ساركوزي ليحكم البلاد بين عامي 2012 و2017.

وفاز نيكولا ساركوزي من قبل على منافسته سيغولين روايال بنسبة 53.1% عام 2007 ليُنهي بذلك حكم الرئيس جاك شيراك الذي حكم فرنسا منذ عام 1995.

واستمر شيراك في الحكم فترتين رئاسيتين، فاز في الأولى منهما على ليونيل جوسبان بنسبة 52.6% ثم أعيد انتخابه لفترة رئاسية ثانية متفوقًا على جان ماري لوبان بنسبة 82.2% عام 2002.

وحكم فرانسوا ميتران أيضًا لفترتين متتاليتين منذ عام 1981، حيث فاز في الفترة الأولى على فاليري جيسكار ديستان بنسبة 51.8% ليقوم الفرنسيون بانتخابه مرة أخرى عام 1988 متفوقا على جاك شيراك بنسبة 54%.

بدوره، فاز فاليري جيسكار ديستان بالانتخابات الفرنسية عام 1974 على منافسه فرانسو ميتران بنسبة ضئيلة وصلت 50.8%.

وانتخب قبله جورج بومبيدو رئيسا لفرنسا عام 1969 بعد فوزه على منافسه آلان بوهار بنسبة 58.2% واستمر في منصبه حتى تاريخ وفاته في 1974.

وكان شارل ديغول هو أول رئيس للجمهورية الخامسة بعد أن فاز باقتراع غير مباشر عام 1958 حقق خلاله 78.5%، وخلال الولاية الثانية خاض منافسة قوية أمام فرانسو ميتران عام 1965 فاز فيها بنسبة 55.2%.