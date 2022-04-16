“البيت الأول في فرنسا”.. ماذا غيّر ماكرون في قصر الإليزيه خلال 5 سنوات؟

ما زالت الزينة المذهّبة الشهيرة موجودة في الإليزيه، لكن مقر الرئاسة الفرنسية تغيّر خلال 5 سنوات بدفع من إيمانويل وبريجيت ماكرون اللذين قاما بتحديثه وفتحه للجمهور وإن ظل قصرًا لأسرار السلطة.

لم يتغير “البيت الأول في فرنسا” كثيرًا في عهد الرئيسين نيكولا ساركوزي وفرانسوا هولاند، لكن عند وصولهما قرر الزوجان ماكرون -وهما أول زوجين رسميين يستقران فيه منذ عقد- أنه يحتاج إلى عملية تجديد واسعة.

وفي بداية ولاية ماكرون لخمس سنوات، تولى الإليزيه الإدارة المباشرة لهذا الحصن وقام بأعمال لتجديده، مع تركيب مسبح فوق الأرض بتكلفة معلنة قدرها 34 ألف يورو، الأمر الذي أثار جدلًا عام 2018.

خروج اللوحات الضخمة للرؤساء

خرجت اللوحات الضخمة لرؤساء الدولة السابقين التي كانت “تخيف” الزوار في الطابق الأول، وحلت محلها أعمال فنانين حديثين أو معاصرين، وكذلك تغيّر الأثاث والسجاد.

التجديد الأكثر جرأة شمل قاعة الحفلات -الغرفة الأكثر فخامة في القصر- فقد أزيلت السجادة الحمراء والستائر الثقيلة وحل محلها ديكور بكل أطياف اللون الرمادي.

واختفت منسوجات غوبلان المهيبة من الجدران بعد أن ظل بعضها معلقًا طوال 40 عامًا، بإشراف بريجيت ماكرون، وكلف هذا المشروع 500 ألف يورو وتم الانتهاء منه مطلع 2019.

ولتمويل جزء من هذا التجديد، أطلق الإليزيه منتجات برعايته “أكواب وأحذية وقمصان” تباع عبر متجر إلكتروني خاص (بوتيك-إليزيه).

وتلخص الصحفية جولي ماري لوكونت فحوى التجديد في كتابها (الإليزيه.. زيارة خاصة) الصادر عن دار لارشيبيل في مارس/آذار الماضي، وتقول “استخدم إيمانويل ماكرون القصر ديكورًا لإظهار لمسته وجعله واجهة لفرنسا المثالية الخالدة والحديثة، في الوقت نفسه”.

مؤثّرون ونجوم

كانت الأولوية الأخرى للزوجين ماكرون هي فتح أبواب الإليزيه للجمهور، لكن أزمة فيروس كورونا عطلت إلى نحو كبير هذا المسعى.

وإضافة إلى أيام التراث التي تحظى بشعبية كبيرة، يتم تنظيم أيام أبواب مفتوحة مثل فعاليات “صُنع في فرنسا” التي تُعرض خلالها منتجات مبتكرة مزينة بألوان العلم الفرنسي.

وتم كسر الأعراف مع استقبال نجمي اليوتيوب ماكفلاي وكارليتو عام 2021 لإجراء “مسابقة طرائف” مع الرئيس، انتهت في الحديقة بحفل صغير لموسيقي الميتال.

وقبل كوفيد-19، رحّب الزوجان ماكرون بنجوم دوليين يُعرف عنهم التزامهم بقضايا إنسانية أو بيئية، مثل ريانا وبونو وأرنولد شوارتزنيغر في القصر، مما عزز صورة الرئيس الشاب على المستوى الدولي.

ويحب الإليزيه أيضًا تنظيم حفلات الاستقبال المخصصة لمواضيع معيّنة، فقد استقبل 1000 مزارع شاب في فبراير/شباط عام 2018، وأكثر من 1000 رئيس بلدية، و180 من الطباخين المميزين و120 من المبدعين، وغيرهم.

ويعترف مربّي أبقار شاب من (أرديش) أنه عندما تلقى دعوة من قصر الإليزيه لم يصدّق وقال “عندما تلقيت الدعوة من قصر الإليزيه لم أصدّق ذلك، من المشرّف أن أزور المكان”.

كفاءة.. وسرّية

ويعمل في الإليزيه نحو 800 شخص، وهو بعيد كل البعد عن نموذج الشركات الناشئة، ولكن تم بذل جهود لجعل طريقة عمله أقل غموضًا وأكثر كفاءة.

وتم البدء في إصلاح إدارة القصر عام 2017 وسرّعت وتيرتها في أعقاب قضية ألكسندر بنعلا المدوية التي سلطت الضوء على نقاط ضعف الرئاسة، وتم تعيين مدير عام للخدمات للإشراف على إعادة تنظيم 4 إدارات من بينها قسم الأمن شديد الحساسية.

وفي الوقت نفسه، ومع تكثيف نشر مقاطع الفيديو الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي، يحاول الإليزيه الحفاظ على السرّية المطلقة وراء كواليس السلطة.

وفي إطار ذلك منع الوزراء من التحدث إلى الصحافة بعد اجتماع مجلس الوزراء، وأصدرت تعليمات للمستشارين لالتزام الصمت، وأطلق مشروعًا -ألغي مؤخرًا- لإغلاق غرفة الصحافة في باحة الإليزيه.

ويحب الرئيس مغادرة الإليزيه لاستقبال ضيوفه في قصور مرموقة أخرى، مثل قصر فرساي، وبحثًا عن الراحة يجد الزوجان ماكرون طريقهما إلى إقامات الجمهورية التي هجرها سلفهما في حديقة فرساي وحصن دي بريجانسون في الريفييرا.