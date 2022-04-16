“أمير الشهداء” ومهندس الانتفاضة الأولى.. 34 سنة على اغتيال خليل الوزير (فيديو)

يوافق اليوم، الذكرى الـ34 لاستشهاد القائد الفلسطيني خليل الوزير “أبو جهاد” نائب القائد العام لقوات الثورة ومهندس الانتفاضة الأولى، الذي اغتاله (الموساد) الإسرائيلي في منزله بتونس بقيادة رئيس حكومة الاحتلال الأسبق إيهود باراك.

وتتزامن الذكرى مع تصاعد اقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى وإغلاق بواباته والاعتداء على المصلين العُزّل داخل المسجد وفي ساحاته الخارجية، ما أجج مشاعر المسلمين في مختلف بقاع العالم خلال شهر رمضان المبارك، وأثار تنديدات واسعة عربية وإقليمية ودولية.

"إياك إياك أن يشعر عدوك بالعزة عليك!! أنت الذي يجب أن تكون العزيز عليه … أنت الذي تشعر عدوك بالعنفوان،بالكرامة وبالعزة " من وصايا خليل الوزير " ابو جهاد

الذكرى ال 34 لاستشهاده. pic.twitter.com/xhBVBa5vBH — 🇵🇸 عيّاش✌️ (@3yyash995) April 15, 2022

أمير الشهداء

وحسبما تناقلته التقارير وشهود عيان، فإن فرق “كوماندوز” إسرائيلية وصلت فجر السادس عشر من أبريل/نيسان 1988 إلى شاطئ تونس، وتم إنزال 20 عنصرًا مدربين من قوات وحدة “سييريت ماتكال” من أربع سفن وغواصتين وزوارق مطاطية وطائرتين عموديتين للمساندة، لتنفيذ مهمة اغتيال “أبو جهاد” على شاطئ الرواد قرب ميناء قرطاجة.

واقتحمت إحدى الخلايا البيت بعد تسللها للمنطقة، وقتلت الحارس الثاني الشهيد نبيه سليمان قريشان، وتقدمت أخرى مسرعة للبحث عن الشهيد “أبو جهاد”، فسمع ضجة في المنزل خلال انشغاله في خط كلماته الأخيرة على ورق كعادته، وكان يوجهها لقادة الانتفاضة.

أول مَنْ يدعو لوحدة الصف الفلسطيني على مَر تاريخ القضية الفلسطينية حتى اليوم هو حركة فتح، ويقول القائد خليل الوزير "أبو جهاد"

"لن ننتصر ونحن فصائل، إنما النصر من صنع الوحدة الوطنية".

التاريخ والحاضر يشهد،

والافعال قبل الأقوال تشهد. تحيا فلسطين حرة عربية 🇵🇸🇵🇸🇵🇸 pic.twitter.com/n6A6lkI5oY — 𝐖𝐚𝐟𝐚 𓂆 (@wafatu99) April 12, 2022

وذهب وهو يرفع مسدسه ليستطلع الأمر، كما روت زوجته انتصار الوزير، وإذا بسبعين رصاصة تخترق جسده ويصبح في لحظات في عداد الشهداء ليتوج أميراً لشهداء فلسطين، علما أن آخر كلمة خطتها يده هي (لا صوت يعلو فوق صوت الانتفاضة).

ومن أبرز أقواله أيضًا: رأسنا سيبقى في السماء، وأقدامنا مغروسة في تراب وطننا، جماجمنا نُعَبِدُ بها طريق النصر والعودة الأكيدة، البوصلة لن تخطئ الطريق، ستظل تشير إلى فلسطين.

دُفن “أمير الشهداء” في العشرين من أبريل/نيسان 1988 في مقبرة الشهداء بمخيم اليرموك في دمشق، في مسيرة حاشدة غصت بها شوارع المدينة، بينما لم يمنع حظر التجوال الذي فرضه الاحتلال جماهير الأرض الفلسطينية المحتلة من تنظيم المسيرات الغاضبة والرمزية وفاء للشهيد الذي اغتيل وهو يتابع ملف الانتفاضة حتى الرمق الأخير.

#شاهد

الشهيد القائد:خليل الوزير ابو جهـاد

الرجل الثاني لحركة فتح

مهندس الانتفاضة وعقل الثورة

هو أول الرصاص وأول الحجارة،سبعون رصاصة عانقت جسدك وهم يظنون أنها ستطفئ نار الثورة

ولكن،استمرت الثورة وستبقى حتى النصر

يا أمير الشهداء

اعداد:مفوضية الاعلام والثقافة-الأقاليم الجنوبية pic.twitter.com/TwmUSrYBF4 — حركة فتح (@fatehgmic) April 16, 2022

إرث نضالي

ولد أبو جهاد عام 1935 في مدينة الرملة وغادرها إلى غزة إثر حرب 1948 مع أفراد عائلته ودرس في جامعة الإسكندرية، ثم انتقل إلى السعودية فأقام فيها أقل من عام وبعدها توجه إلى الكويت وظل بها حتى عام 1963 وهناك تعرف إلى الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وشارك معه بجانب عدد من القياديين في تأسيس حركة (فتح).

في العام 1963 غادر الكويت إلى الجزائر، حيث سمحت السلطات الجزائرية بافتتاح أول مكتب لحركة فتح وتولى مسؤولية ذلك المكتب، كما حصل خلال هذه المدة على إذن من الحكومة بالسماح لكوادر الحركة بالاشتراك في دورات عسكرية وإقامة معسكر تدريب للفلسطينيين الموجودين في الجزائر.

16 ابريل 1988 اغتيال خليل الوزير "ابو جهاد"

ضمير الثورة، المُفكر السياسي والعسكري المُحنك. pic.twitter.com/dk4s1UiYrn — noor abu daqqa 🇵🇸 (@noortyseer2) April 16, 2022

وخرج أبو جهاد من الجزائر عام 1965 إلى دمشق، حيث أقام مقر القيادة العسكرية وكُلف بالمسؤولية عن العلاقات مع الخلايا الفدائية داخل فلسطين.

كما شارك في حرب 1967 وقام بتوجيه عمليات عسكرية ضد الجيش الإسرائيلي في منطقة الجليل الأعلى، وتولى المسؤولية عن القطاع الغربي في حركة فتح، وهو القطاع الذي كان يدير العمليات في الأراضي المحتلة.

16 نيسان 1988

اغتيال القائد خليل الوزير "أبو جهاد" في تونس pic.twitter.com/ymsrVZ1mou — فلسطين (@Palestine_ar) April 16, 2022

وخلال توليه قيادة هذا القطاع في الفترة ما بين 1976 – 1982 عكف على تطوير القدرات القتالية لقوات الثورة كما كان له دور بارز في قيادة معركة الصمود في بيروت العام 1982 والتي استمرت 88 يومًا خلال الاجتياح الإسرائيلي للبنان.

وتسلم القائد أبو جهاد خلال حياته مواقع قيادية عدة، فكان عضو المجلس الوطني الفلسطيني خلال معظم دوراته، وعضو المجلس العسكري الأعلى للثورة الفلسطينية، وعضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ونائب القائد العام لقوات الثورة، كما يعتبر مهندس الانتفاضة وواحدًا من أشد القادة المتحمسين لها.

بعد حصار بيروت عام 1982 وخروج كادر وقوات الثورة من المدينة عاد الوزير، مع رفيق دربه ياسر عرفات إلى مدينة طرابلس ليقودا معركة الدفاع عن معاقل الثورة في مواجهة المنشقين، وبعد الخروج من طرابلس توجه أبو جهاد إلى تونس حيث مقر المنظمة ومقر إقامة أسرته.

ومن هناك أصبح دائم التجوال بين العواصم العربية للوقوف عن كثب على أحوال القوات الفلسطينية المنتشرة في تلك البلدان، وكان من عادته ألا يمكث في تونس بين أهله سوى بضعة أيام، لكنه مكث 15 يومًا في الزيارة الأخيرة له ربيع 1988.

مهندس الثورة وأعظم رجال المقاومة الإسلامية وأنقاهم

الشهيد #خليل_الوزير ابوجهاد راية يُفتخر بها وعز لا ينكره احد صاحب شعار :

"لنستمر في الهجوم،لا صوت يعلو فوق صوت الانتفاضة"

قاد العشرات من العمليات الفدائية الموجعة للاحتلال ولأذنابه حتى اصبح بعض قادة العرب يطلبون برأسه واغتياله pic.twitter.com/nIdIBRJBCR — an___an__an (@anan678) April 15, 2022

عمليات عسكرية نوعية خطط لها أبو جهاد:

عملية نسف خزان زوهر عام 1955.

عملية نسف خط أنابيب المياه (نفق عيلبون) عام 1965.

عملية فندق (سافوي) في تل أبيب وقتل 10 إسرائيليين عام 1975.

عملية انفجار الشاحنة المفخخة في القدس عام 1975.

عملية قتل “ألبرت ليفي” كبير خبراء المتفجرات ومساعده في نابلس عام 1976.

عملية دلال المغربي التي قتل فيها أكثر من 37 إسرائيليا عام 1978.

عملية قصف ميناء إيلات عام 1979.

قصف المستوطنات الشمالية بالكاتيوشا عام 1981.

تحمّل إسرائيل الشهيد المسؤولية عن أسر 8 جنود إسرائيليين في لبنان ومبادلتهم بـ 5000 معتقل لبناني وفلسطيني و100 من معتقلي الأرض المحتلة عام 1982.

وضع خطة اقتحام وتفجير مقر الحاكم العسكري الإسرائيلي في صور الأمر الذي أدى إلى مقتل 76 ضابطًا وجنديًا، بينهم 12 ضابطًا يحملون رتبًا رفيعة عام 1982.

إدارة حرب الاستنزاف من 1982 إلى 1984 في جنوب لبنان.

عملية مفاعل ديمونة عام 1988 والتي كانت السبب الرئيسي لاغتياله.

هذه أكبر عملية اغتيال في تاريخ "اسرائيل"، لقد قطعوا البحر المتوسط مدججين بالسلاح والكتائب لقتله،عندما شاع خبر استشهاد خليل الوزير في الأرض المحتلة،كان صحفي يرصد وامرأة تركض وتبكي،يسألها الصحفي ماذا حصل!ترد:لقد قتلوا أب جهاد،لقد قتلوا أملنا الوحيد. السلام على أبو جهاد في ذكراه pic.twitter.com/LWCaRXSCXs — Karim jouda (@karimjo12) April 15, 2022

ذكرى استشهاد القائد خليل الوزير (ابو جهاد)

🖤 1988/4/16 رأسنا سيبقى في السماء ، و أقدامنا مغروسة في تراب وطننا ، جماجمنا نُعَبِدُ بها طريق النصر والعودة الأكيدة ، البوصلة لن تخطئ الطريق ، ستظل تشير الى فلسطين . pic.twitter.com/rWlJltLvzC — Mazen Shaat (@MazenShaat4) April 16, 2022

"لا صوت يعلو فوق صوت الانتفاضه ". "إن مصير الاحتلال يتحدد على أرض فلسطين وحدها وليس على طاولة المفاوضات". مهندس الانتفاضه الاولى و أول الرصاص ..

أمير الشهداء خليل الوزير لروحك الرحمه يا سيدي 💔 pic.twitter.com/HwctPwew9V — YOUSEF𓂆 🇵🇸 (@Yousef_a97) April 16, 2022