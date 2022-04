دروس من سوريا لأوكرانيا.. مسعفون يوثّقون إرشادات للتعامل مع القصف الروسي (فيديو)

وسط قاعة دمّرها القصف في شمال غرب سوريا، يجلس مسعفان قرب دمية ممددة على الأرض وهما يقدمان إرشادات حول كيفية التعامل مع إصابات الحرب، في محاكاة افتراضية لعمليات إنقاذ موجّهة للمسعفين الأوكرانيين الذين يتعاملون مع تداعيات القصف الروسي.

ويأتي تصوير مقاطع الفيديو في إطار مبادرة أطلقتها منظمة (الخوذ البيضاء)، أي الدفاع المدني الناشط في مناطق سيطرة الفصائل المقاتلة في محافظة إدلب ومحيطها، التي لطالما كان عناصرها من أول المستجيبين لجولات القصف التي شنتها دمشق وحليفتها موسكو منذ بدء تدخلها العسكري في النزاع المستمر منذ 11 عامًا.

أثناء تصوير مقطع داخل الطبقة الثانية من مبنى دمّره قصف سابق في مدينة أريحا التي شهدت معارك عنيفة وتعرضت لقصف كثيف طيلة سنوات الحرب في جنوب إدلب، يشرح أحد المسعفين كيفية تثبيت الأطراف عند إصابتها أو التعامل مع جرح ينزف، مطبقًا بعناية الخطوات الواجب اتخاذها على الدمية.

وسط شارع تحيط به أبنية مدمرة، يسير المتطوع اسماعيل العبدالله أمام كاميرا زملائه وهو يقول باللغة الإنجليزية “كمستجيبين أوائل، نعتقد أنه بإمكاننا مشاركة تجاربنا في سوريا مع عمال الإغاثة الانسانيين في أوكرانيا”.

#WhiteHelmets UXO teams acknowledge the brutal massacre in #Bucha & stand in solidarity with people of #Ukraine. We the Syrian people understand the pain of the arbitrary destruction of human lives by Russian forces. These atrocities must end.#BuchaMassacre#StandWithUkraine pic.twitter.com/PiDOoUWoVx

— The White Helmets (@SyriaCivilDef) April 4, 2022