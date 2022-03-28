أكثرهم نساء وأطفال.. الأمم المتحدة: الفارون من أوكرانيا معرضون لخطر الاستغلال والاتجار بالبشر

حذر مكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة الدول المتأثرة بأزمة اللاجئين الأوكرانيين من احتمالات تعرضهم للاستغلال وخطر الاتجار بالبشر.

وأشار المكتب إلى دعمه الدول المعنية في الوصول إلى الضحايا ووضع استراتيجيات قصيرة وطويلة الأجل لمنع جريمة الاتجار بالبشر.

وبعد مرور شهر على اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا، يواصل ملايين الأشخاص الفرار من ديارهم، ومعظمهم من النساء والأطفال، ومع استمرار الصراع يزيد خطر استهدافهم من قبل الشبكات الإجرامية.

وقالت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة غادة والي “الأشخاص الذين فروا من النزاع، وخاصة النساء والأطفال، معرضون بشكل خاص لخطر الاتجار بالبشر والاستغلال”.

وأضافت “كلما طال أمد الصراع، زادت احتمالية تعرضهم للاستغلال في ظل سعيهم لبدء حياة جديدة، وبالتالي فإننا بحاجة إلى إجراءات عاجلة وحازمة لحماية هؤلاء الأشخاص ومنعهم من الوقوع ضحايا للمتاجرين بالبشر”.

وتشير أحدث البيانات الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن نحو 3.9 ملايين لجؤوا إلى الدول المجاورة فيما بين 24 فبراير/ شباط و26 مارس/ آذار الحالي، 90% منهم من النساء والأطفال.

مع مواصلة المزيد من الأشخاص الفرار من #أوكرانيا، يدعم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة @UNODC الوصول إلى الضحايا ووضع استراتيجيات قصيرة وطويلة الأجل لمنع جريمة الإتجار بالبشر من بين أكثر من 3.6 مليون لاجئ، حوالي 90% من النساء والأطفال

👇👇https://t.co/wYW7C5CUFD — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) March 27, 2022

وذكرت المفوضية في بيان أن بولندا استقبلت نصف اللاجئين الأوكرانيين الذين غادروا بلادهم جراء الحرب.

وأكد المكتب أن عمليات الاتجار بالضحايا الأوكرانيين تمثل نشاطا إجراميا قائما بالفعل حتى من قبل اندلاع الصراع الأخير، حيث تعتمد هذه العمليات على شبكات تهريب إجرامية تعمل بين أوكرانيا ودول أوروبا وآسيا الوسطى، ويتم استغلال الضحايا في أوكرانيا والاتجار ببعضهم دوليا أيضا.

وتُظهر قاعدة البيانات العالمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أنه في عام 2018 تم العثور على ضحايا أوكرانيين في 29 دولة، أكثر من نصفهم في روسيا وربعهم في بولندا.

تظهر قاعدة البيانات العالمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أنه في عام 2018 تم العثور على ضحايا الإتجار بالبشر أوكرانيين في 29 دولة، أكثر من نصفهم في #روسيا وربعهم في #بولندا ويدعو @unodc إلى اتخاذ إجراءات حازمة لحماية اللاجئين من الاستغلالhttps://t.co/wYW7C5CmQ5 pic.twitter.com/rRIubCZyd7 — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) March 28, 2022

وتشير البيانات العالمية عن حالات الاتجار بالبشر التي جمعها المكتب منذ عام 2006 إلى أن النساء هن المستهدفات بشكل رئيسي من قبل المتاجرين بالبشر، بغرض الاستغلال الجنسي أساسًا.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن 6.5 ملايين مدني نزحوا داخل أوكرانيا، مما يرفع عدد النازحين الإجمالي مع اللاجئين إلى 10 ملايين شخص.

وأعلنت الأمم المتحدة، أمس الأحد، مقتل ما لا يقل عن 1119 مدنيا وإصابة 1790 آخرين في أوكرانيا منذ اندلاع الحرب أواخر فبراير/ شباط الماضي.