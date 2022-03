رؤية بوتين “السامة”.. أتلانتك كاونسل: حرب أوكرانيا قد تنتهي بأحد هذين السيناريوهين فقط

أشار تحليل نشرته مؤسسة (أتلانتك كاونسل) الفكرية الأمريكية، إلى النتائج المحتملة لحرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورأى أنها تتلخص في سيناريوهين فقط: إما هزيمة أوكرانيا وإما إبادة جماعية.

ووفقًا لكاتب التحليل -وهو رئيس تحرير مجلة (Business Ukraine) بيتر ديكنسون- فإنه على الرغم من التحذيرات المسبقة لخطط بوتين بشنّ حرب كبرى في أوكرانيا، ظل العديد من المراقبين حتى اللحظة الأخيرة يستبعد حدوث غزو روسي واسع النطاق.

والآن ورغم دخول الحرب شهرها الثاني، يستمر شعور عدم التصديق الذي يمنع المجتمع الدولي من استيعاب خطورة الوضع في أوكرانيا.

ويرى الكاتب أنه بينما يواصل السياسيون والمعلقون الغربيون مناقشة التسويات، فإن القليل في موسكو يواجه مثل هذه الأوهام؛ إذ يفهم المقربون من بوتين أنه ينظر إلى الصراع الحالي باعتباره حربًا مقدسة وأنه تجاوز نقطة اللاعودة منذ فترة طويلة ولن يقبل بأقل من إخضاع أوكرانيا الكامل أو تدمير البلاد.

ربما يبدو النطاق المرعب لأهداف حرب بوتين في أوكرانيا غير وارد في نظر معظم المراقبين الخارجيين العقلانيين، إلا أنه يبدو منطقيًّا تمامًا عند النظر إليه من منظور رؤية بوتين السامّة للعالم، على حد وصف الكاتب.

طوال فترة حكمه، ظل بوتين مدفوعًا باستياء عميق من انحدار روسيا فيما بعد حقبة الاتحاد السوفيتي وبرغبته الشديدة في إحياء منزلة الدولة العظمى التي كانت فيها الدولة، فهو يعتنق القومية الروسية التقليدية ويحلم بإعادة إنشاء إمبراطورية القيصر الاستبدادية.

ويرى بوتين انهيار الاتحاد السوفيتي على أنه “زوال لروسيا التاريخية” وقد اشتكى مرارًا من أن تسوية ما بعد الاتحاد السوفيتي عزلت ملايين الروس عن وطنهم الأم وسلبت روسيا بعض أراضيها. وغذّى هذا الشعور بالظلم هوس بوتين بأوكرانيا، التي أصبح وجودها يمثل الظلم المزعوم للنظام العالمي بعد عام 1991.

