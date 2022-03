اكتسب خبرته من سوريا.. من هو “جزّار ماريوبول” المتهم بارتكاب أسوأ الجرائم في أوكرانيا؟

اتهم مسؤولون أوكرانيون قائدا عسكريا روسيا رفيع المستوى بارتكاب أسوأ الفظائع في الحرب، بما في ذلك غارة جوية استهدفت مستشفى للولادة وأطلقوا عليه لقب “جزار ماريوبول”، وفق صحيفة نيويورك بوست.

“هذا هو ميخائيل ميزينتسيف” هكذا غردت رئيسة مركز الحريات المدنية الأوكراني (أولكساندرا ماتفيتشوك) ناشرة صورة للعقيد الذي يرأس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي.

وتحدثت الحقوقية الأوكرانية عن المدينة التي تشهد ضربات جوية روسية مستمرة منذ أسابيع قائلة “إنه يقود حصار ماريوبول. هو الذي أمر بقصف مستشفى الأطفال والمسرح وغيرهما. خبرته كبيرة في تدمير المدن في سوريا. سنعتني به جيدا في لاهاي” (مقر محكمة العدل الدولية).

Remember him. This is Mikhail Mizintsev. He is leading the siege of Mariupol. It was he who ordered the bombing of a children's hospital, the drama theatre etc. He has huge experience of destroying cities in Syria. We’ll take care of the meeting him in the Hague#RussianWarCrimes pic.twitter.com/9mWzoCnofl

— Oleksandra Matviichuk (@avalaina) March 23, 2022