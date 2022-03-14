أزمة لجوء في قلب أوربا.. تعرّف إلى الوجهات الرئيسية للفارين من حرب أوكرانيا (فيديو)

دائمًا ما يكون المدنيون وقودًا للصراعات، ومع استمرار تقدم القوات الروسية على الأراضي الأوكرانية يضطر المدنيون إلى النزوح لمناطق أكثر أمنًا داخل البلاد أو خارجها.

وحسب آخر الإحصائيات الصادرة عن الأمم المتحدة، تخطى عدد الأوكرانيين الذين فروا من بلادهم مليونين ونصف المليون منذ بداية الحرب وحتى الآن، فيما وصفت بأنها أكبر هجرة جماعية للاجئين في أوربا منذ الحرب العالمية الثانية.

أين يتوزع اللاجئون؟

حسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تتحمل بولندا النصيب الأكبر حتى الآن حيث استقبل هذا البلد 1.5 مليون لاجئ أوكراني أو أكثر.

واستقبلت المجر أيضًا عددًا كبيرًا من اللاجئين الفارين من النزاع تجاوز 200 ألف، حيث حولت الكثير من المدن الحدودية المجرية -مثل مدينة زاهوني- المباني العامة إلى مراكز إغاثية.

أما سلوفاكيا فقد استقبلت أكثر من 195 ألف لاجئ أوكراني حسب أرقام المفوضية الأممية للاجئين، فيما وصل قسم آخر منهم إلى روسيا عبر المنطقتين الانفصاليتين المواليتين لموسكو دونيتسك ولوغانسيك.

واستقبلت بلدان مثل مولدوفيا وأرمينيا ودول أوربية أخرى عدد من اللاجئين الفارين من القتال.

وبالإضافة إلى اللاجئين الذين نجحوا في الخروج من أوكرانيا، قدّرت الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 1.8 مليون نزحوا بالفعل إلى الريف في الداخل الأوكراني.

هذا فضلًا عن مئات الآلاف غيرهم الذين لا يزالون محاصرين بسبب القصف الشديد داخل مدن وبلدات أوكرانية حيث تنفد الإمدادات بينما يجري تبادل توجيه اللوم من قبل طرفي النزاع بالفشل في التوصل إلى وقف إطلاق نار حقيقي حتى هذه اللحظة.

من دون تأشيرة ولا جواز سفر

يشار إلى أن الأوكرانيين لا يحتاجون إلى تأشيرة دخول للسفر إلى دول الاتحاد الأوربي، وبالتالي يمكن للنازحين منهم السفر ودخول جميع دول الاتحاد والإقامة فيها لمدة 90 يومًا من دون تأشيرة بشرط أن يحمل المسافر جواز سفر بيومتري (إلكتروني).

ونظرًا للوضع الحالي يسمح للنازحين بعبور الحدود حتى من دون جوازات سفر.