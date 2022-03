من “الكعب العالي” إلى رفع السلاح.. نساء أوكرانيا على الجبهة دفاعًا عن الوطن (فيديو)

ارتبط وصف (جيش الكعب العالي) بالقوات المسلحة الأوكرانية بعد تداول صور صيف العام الماضي لمجندات فيه بأحذية نسائية، لكن مع بدء العمليات العسكرية الروسية أثبتت النساء في أوكرانيا أنهن جزء مهم من عمليات الدفاع عن مختلف المدن.

وتُشير الإحصائيات إلى أن النساء يمثلن 15% من الجيش الأوكراني، وأن هناك نساءً غير مسجّلات رسميًّا ضمن الجيش بل شاركن فيه بعد دورات تدريبية مكثفة في حمل السلاح فقط.

وقالت كيرا روديك عضوة البرلمان الأوكراني “أعتقد أن الأعداد أعلى من ذلك. في حين أن 15% من الجنود قد يكونون من النساء فإن هناك المزيد من النساء اللواتي يقاتلن في مجموعات المقاومة”.

وتواجه النساء في أوكرانيا خيارًا صعبًا حيث تسمح الأحكام العرفية لهن بالمغادرة إلا أن العديد منهن قررن إرسال الأطفال إلى المناطق الآمنة والبقاء للدفاع عن بلادهن.

وقالت أولغا كوزيتسكا “أرسلت أطفالي بعيدًا وبقيت هنا في (مدينة) لفيف، ولأني مصممة أزياء أعمل على توفير الملابس للجنود وتلقيت تدريبًا عسكريًّا للدفاع عن مدينتي”.

بدورها، تُدافع تاتيانا شيفتشينكو – وهي إحدى المجندات الجدد – عن بلادها جنبًا إلى جنب مع الرجال.

وأوضحت دورها قائلة “أنا مستعدة، سأطلق النار وأقاتل من أجل بلدي، كنت طبيبة مدنية الآن أنا طبيبة مقاتلة أحمل السلاح، هذه قضية عمري”.

وأضافت “أردت الانضمام إلى الجيش في 2014 عندما تدخلت روسيا في شبه جزيرة القرم ولكن كان لدي ابن يبلغ عمره 5 سنوات ولم أستطع الذهاب”.

2. 2 "I'll be ready, I will shoot for my country…I used to love my kids, my husband & after that Ukraine in that order.

Now I say I love Ukraine, my kids & my husband in that order" Tatiana Shevchenko left he job as doctor job now combat medic pic.twitter.com/b477gbfjiN

— KasinKim 🌻💙💛 (@Kimskwing) March 9, 2022